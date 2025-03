BDL fordert von Politik Entlastung des deutschen Flugverkehrs

Zum Start der weltgrößten Reisemesse ITB an diesem Dienstag in Berlin weisen der Verband der deutschen Messewirtschaft AUMA und der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) auf die Bedeutung einer engmaschigen Luftverkehrsanbindung für den Messeplatz Deutschland hin. In keinem anderen Land der Welt finden mehr Leitmessen mit internationaler Bedeutung statt – doch die Anbindung der großen Messestädte an den europäischen und internationalen Luftverkehr ist aufgrund der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen staatlichen Standortkosten in Deutschland ernsthaft in Gefahr.