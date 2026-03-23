Vor 50 Jahren übernahm South African Airways / Suid Afrikaanse Lugdiens ihre erste 747SP

Am 19. März 1976 erhielt Südafrikas Flagcarrier ihre erste Boeing 747SP. Die "Kurz"-Version des Jumbos überzeugte durch eine besonders hohe Reichweite - ideal für die Fluggesellschaft. Schon der Überstellungsflug war rekordverdächtig.

Die allererste Boeing 747SP von SAA trug die Registrierung ZS-SPA und den stolzen Namen "Matroosberg". Der Auslieferungsflug von den USA nach Seattle erfolgte nonstop - und das war ein Rekord. Für die 16.560 Kilometer lange Strecke von Seattle nach Kapstadt benötigte die 747SP 17 Stunden und 22 Minuten. Es war der damals wohl weltweit längste Flug ohne Zwischenlandung.

Dafür war die Maschine mit Zusatztanks ausgestattet worden. Nach der Landung war noch Sprit für gut 2,5 Stunden in Tanks. Im Laufe der Jahre betrieb SAA/SAL sechs Boeing 747SP und war damit nach der amerikanischen Pan Am der weltweit größte Operator der 747SP. 2003 flottete SAA/SAL ihre letzte 747SP aus. Mir ihren 747SP kam SAA/SAL auch regelmäßig nach Wien.

Von der 747SP wurden nur etwas mehr als 40 Stück gebaut, weltweit sind nur noch 1 bis 2 Exemplare flugtauglich, davon ist allerdings keine mehr im kommerziellen Flugbetrieb.

Zwei erhaltene Exemplare befinden sich in Museen - eine Maschine steht in Südafrika, direkt neben einer 747-244B von South African Airways. In diesem Museen gedenken alljährlich auch Angehörige der Opfer des schwersten südafrikanischen Flugzeugunglücks (Absturz der "Helderberg") ihrer Lieben.

(red CvD)