China Eastern Airlines hat Flugverbindung nach Wien aufgenommen

Neue Flugverbindung in Fernost - heute in den frühen Morgenstunden setzte der Erstflug der China Eastern Airlines aus Xian auf dem Flughafen Wien auf. Austrian Wings war vor Ort.

Der historische Erstflug wurde vom Airbus A330 mit der Kennung B-B226 durchgeführt. Der Rückflug erfolgt um 13:30 Uhr.

Foto: Franz Zussner / Austrian Wings

Weitere Fotos und Informationen im Laufe des Tages auf Austrian Wings.