Fokus stärker auf D-A-CH-Region Pro Air holt Dieter Pammer an Bord

Die Pro Air Gruppe stellt die Weichen für weiteres Wachstum im Premium-Segment: Zum 1. Mai 2026 übernimmt Dieter Pammer die neugeschaffene Position des Vice President Premium Aviation. Mit dem erfahrenen Luftfahrt- und Touristikexperten baut das Unternehmen seine Premium Aviation Services gezielt im DACH-Markt aus und forciert zugleich den strategischen Aus- und Aufbau in den Bereichen Premium Aviation und gezielte Positionierung im Private-Jet-Segment. Aufgrund seiner Marktkenntnis und seiner Präsenz vor Ort wird dabei ein besonderer Fokus auch auf den österreichischen Markt liegen. Das schwäbische Luftfahrtunternehmen ProAir feiert 2026 sein 30. Jubiläumsjahr und ist heute als inhabergeführtes Luftfahrtunternehmen mit deutscher Flugbetriebslizenz (AOC) einer der führenden Anbieter für weltweite Passagier-, Fracht- und Ambulanzflüge.

Seit drei Jahrzehnten steht ProAir für maßgeschneiderte Fluglösungen im Geschäftsreise-, Gruppen- und Frachtbereich sowie für Services rund um Aviation, Aircraft Management & Sales. Das Unternehmen wurde 1996 von Thomas Godau und Elmar Monreal gegründet; Kim Witschas ist Co-Founder und General Manager. Über sein internationales Netzwerk greift das Unternehmen auf weltweit mehr als 50.000 verfügbare Fluggeräte zurück – von Light Jets und Midsize Aircraft für flexible europäische Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bis hin zu Ultra-Long-Range-Jets. Beispielhaft stehen dafür Flugzeugmodelle wie Citation M2, Phenom 300E, Citation Longitude, Gulfstream G800 oder Bombardier Global 7500. Die Gruppe verbindet diese Broker-Kompetenz mit einem eigenen, vom Luftfahrt-Bundesamt lizenzierten Luftfahrtunternehmen. Zu den strategischen Geschäftsfeldern zählen Business Charter, Group Charter, Cargo & Logistics, Aviation sowie Aircraft Management & Sales.

Ausbau im DACH-Markt mit besonderem Fokus auf Österreich

Mit Dieter Pammer holt ProAir gezielt zusätzliche Expertise an Bord, um den Premium-Bereich im DACH-Markt weiter auszubauen. Im Fokus stehen dabei exklusive und maßgeschneiderte Flugangebote – von VIP- und Privatjet-Lösungen über hochwertige Charterkonzepte bis hin zu Reisen im Umfeld internationaler Sportgroßveranstaltungen wie der Formel 1. Als gebürtiger Österreicher mit Sitz in Österreich wird er insbesondere dort wichtige Impulse für den weiteren Marktausbau setzen. Pammer bringt rund 30 Jahre Erfahrung in Touristik, Luftfahrt, Airline Development und Premium Aviation mit. Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem der einstige Tourismus-Riese Touropa Austria, GlobeAir, Aero Lloyd, Fly Niki sowie Aufgaben an den Flughäfen Budweis und Linz. Zuletzt war er im Bereich Semi-Private-Jet und Business Development tätig.

„Mit Dieter Pammer gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit tiefgreifender Marktkenntnis, unternehmerischem Blick und einem starken Netzwerk in der Premium Aviation. Seine Erfahrung wird für uns ein wichtiger Faktor sein, um unsere Services gezielt weiterzuentwickeln, neue Kundengruppen und Segmente im DACH-Markt zu erschließen und unsere Position im Premium-Bereich weiter zu stärken“, sagt Thomas Godau, Gründer und Managing Director von ProAir.

Dieter Pammer kommentiert seinen Neustart: „ProAir vereint genau die Stärken, die im heutigen Premium-Aviation-Markt entscheidend sind: unternehmerische Flexibilität, hohe Serviceorientierung, operative Substanz und ein breites Leistungsspektrum aus einer Hand. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team den Premium-Bereich weiter auszubauen, neue Impulse für den österreichischen Markt zu setzen und die Position von ProAir als verlässlichen Qualitätsanbieter mitzugestalten.“

(red TT / Pro Air)