Dieter Pammer wechselt zu Globeair

Dieter Pammer, zuletzt Marketingchef des Flughafens Budweis (Tschechien), kehrt zurück nach Österreich. Der 48-jährige Tourismusprofi heuerte bei dem Bedarfsflugunternehmen GlobeAir an. Pammer begann seine Karriere im Jahr 1993 beim Reiseveranstalter Touropa Austria und wechselte 1998 zu Aero Lloyd Austria, aus der später FlyNIKI hervor ging.

Für den schnellsten Weg zur effizienten Urlaubsreise holen Bernhard Fragner, Gründer und Vorstand der GlobeAir AG, und Friedrich Huemer, Hauptinvestor GlobeAir AG, mit Dieter Pammer als Director Business Development einen Tourismus-Experten an Bord. In unserer schnelllebigen Welt, in der Zeit als neues Luxusgut gilt, gewinnen die Themen „Lebensqualität“ und „Work-Life-Balance“ im Alltag zunehmend an Bedeutung. Diesem Trend folgt auch GlobeAir und öffnet sich mit dem Einstieg in das touristische Premium Segment einer neuen Zielgruppe. Dafür holte sich Europas führender Privatjet-Anbieter in der Kategorie „Light Jet“ mit Pammer einen Experten mit langjähriger Erfahrung im Airline- und Veranstalterbereich an Bord. In enger Zusammenarbeit mit dem GlobeAir-Management soll der 48-Jährige zukünftig Kooperationen mit touristischen Partnern, Reiseveranstaltern und Key Playern im Premium Leisure Segment strategisch positionieren, ausbauen und langfristige Partnerschaften anbahnen.

“Mein Team hat seit der Firmengründung 2008 mit großem Einsatz und Leidenschaft den Premium-Geschäftsreisebereich für Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und Unternehmer auf- und ausgebaut. In diesem Segment hat sich GlobeAir als führender Anbieter am Markt etabliert und wird den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Parallel haben wir aber auch gesehen, dass sich das Premium Leisure Segment über die Jahre gut entwickelt hat und noch großes Potenzial birgt. Wir wollen diesen Sektor nun strukturiert ausbauen. Für diese Aufgabe sehen wir in Dieter Pammer aufgrund seiner Erfahrung und Expertise den geeigneten Manager. Ich persönlich und Jonathan Berdoz, unser Vice President für Sales und Marketing, freuen uns, ihn für diese spannende Herausforderung gewonnen zu haben,“ so Fragner, CEO GlobeAir.

Die Verstärkung im Premium Leisure Segment sei für Fragner die perfekte Ergänzung zum Kerngeschäftsbereich, da die Kundenzielgruppen große Gemeinsamkeiten aufzeigen würden und das Unternehmen sich mehr als All-Round-Anbieter am Markt positionieren möchte. Mit der weltweit größten Flotte moderner Citation Mustang Jets ermöglicht GlobeAir, Europa mit maximaler Effizienz und Flexibilität zu bereisen, heißt es in einer Presseerklärung.

(red)