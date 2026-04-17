KLM feiert 90 Jahre Verbindung mit Wien

KLM Royal Dutch Airlines feiert im April ein besonderes Jubiläum: 90 Jahre Flugverbindung zwischen Wien und dem internationalen Streckennetz der niederländischen Airline über Amsterdam. Die Verbindung wurde erstmals am 20. April 1936 aufgenommen und bis zum 30. August 1939 betrieben – damals als Teil des legendären „Blue Danube Express“ vor dem Zweiten Weltkrieg. Am 31. Juli 1949 wurde die Strecke wieder aufgenommen und ist seither ein fixer Bestandteil des europäischen KLM Streckennetzes.

Bereits seit 90 Jahren verbinden KLM Flüge die Niederlande mit Österreich. Wien war und ist in der 106-jährigen Geschichte der KLM immer ein wesentlicher Fixpunkt im Strecken-netz geblieben. Heute feiern wir dank dieser Verbindung Jahrzehnte der Partnerschaft, des Fortschritts und des kulturellen Austauschs zwischen Österreich und den Niederlanden.“ Guido Hackl, Air France KLM Country Sales Manager Austria

KLM ist die weltweit erste Fluggesellschaft, die bis heute unter ihrem ursprünglichen Namen operiert. Im Jahr 1919 gründete der junge Luftfahrtpionier Albert Plesman die Airline mit einer klaren Vision: „the ocean of the air unites all people“ – ein Netzwerk, das Menschen weltweit verbindet. Seine Zukunftsvision und Entschlossenheit haben diese Idee Realität werden lassen.

KLM steht für Unternehmergeist und Verbindung. Seit über 100 Jahren bringt die Airline den typisch niederländischen Spirit sowie ihre Gastfreundschaft rund um den Globus. KLM ist ein Stück niederländisches Kulturerbe und verbindet die Niederlande mit der Welt – und die Welt mit den Niederlanden. Mit KLM haben Reisende und Unternehmen neue Kulturen entdeckt und ihren Horizont erweitert. Durch den kontinuierlichen Ausbau ihres Streckennetzes verbindet die Airline die Welt von ihrem Heimatdrehkreuz, dem Amsterdam Schiphol Airport, aus und bedient heute mehr als 160 Destinationen.

„KLM flog schon nach Wien, bevor es den Flughafen Wien gab und hat seit der Betriebsaufnahme des Wiener Airports im Jahr 1954 den Standort wesentlich mitgeprägt. Bis heute zählt die Airline zu unseren verlässlichsten Partnern: Mit bis zu vier täglichen Verbindungen nach Amsterdam Schiphol verbindet KLM Wien mit einem der größten Drehkreuze Europas. Wir gratulieren KLM herzlich zum Jubiläum und freuen uns auf viele weitere Jahre guter Zusammenarbeit.“ Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG

Im aktuellen Sommerflugplan bietet KLM bis zu vier tägliche Verbindungen von Wien nach Amsterdam Schiphol Airport und damit optimale Anschlüsse in das weltweite Streckennetz.

Mit ihrer langjährigen Präsenz in Wien und ihrem klaren Fokus auf internationale Konnektivität blickt KLM auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück – und in eine weiterhin global vernetzte Zukunft.

(red BB / KL)