Unkalkulierbares Risiko: British Airways und KLM fliegen weiter nicht nach Dubai

Emirates fliegt trotz täglicher Luftangriffe des Iran auf die Emirate regulär von und nach Dubai, eine Entscheidung die für Kritik sorgt und von Piloten auch als "unverantwortlich" bezeichnet wird. So gut wie alle europäischen Airlines steuern Dubai dagegen nicht an. Nun verlautbarten auch KLM und British Airways, dass sie Dubai jedenfalls die nächsten Wochen meiden werden.

British Airways hat wegen der hochriskanten Sicherheitslage am Golf entschieden, ihre Flüge nach Dubai bis Ende März und jene nach Abu Dhabi bis auf Weiteres auszusetzen. Auch Doha, Amman und Manama werden bis mindestens Ende März nicht angesteuert.

Die niederländische KLM erklärte ebenfalls, die Strecke nach Dubai bis mindestens 28. März 2026 nicht wieder aufzunehmen.

Der Lufthansa-Konzern steuert Dubai und Abu Dhabi ebenfalls nicht mehr an - aus Sicherheitsgründen. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit, kurz EASA, rät derzeit generell von Flügen in die Region ab.

Von all dem unbeeindruckt läuft der Emirates-Linienverkehr von/nach Dubai regulär weiter, was Fachleute und Piloten irritiert. Erst heute wurden vier Menschen verletzt als eine iranische Drohne in unmittelbarer Nähe des Flughafens Dubai einschlug.

