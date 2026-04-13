Erster KLM A350 erreicht Endmontagelinie

Der Airbus A350 ist ein wichtiger Schritt hin zu einer saubereren und leiseren Flotte. Im Vergleich zur Boeing 777-200ER verbraucht der A350 25% weniger Treibstoff und ist 40% geräuschärmer. Für Passagiere setzt der A350 neue Maßstäbe in puncto Komfort: Er bietet die leiseste Kabine seiner Klasse, verbesserte Luftqualität und einen höheren Kabinendruck. Piloten profitieren von einem volldigitalen Cockpit, das neue Möglichkeiten für Effizienz und Unterstützung bietet.
Flottenerneuerung
KLM investiert in den kommenden Jahren 7 Milliarden Euro in die Flottenerneuerung. Neben der Einführung des Airbus A350 umfasst dies die Embraer 195-E2 für KLM Cityhopper, neue Airbus A321neo für europäische Strecken und die Boeing 787 für Interkontinentalflüge. Im Jahr 2027 wird die A350F für Frachtflüge in die Flotte aufgenommen.
(red HBG / KL)