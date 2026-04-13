Erster KLM A350 erreicht Endmontagelinie

Ein wichtiger Meilenstein in der Flottenerneuerung von KLM: Der erste Airbus A350 von KLM befindet sich nun in der Endmontagelinie bei Airbus in Toulouse. Hier werden alle Hauptkomponenten zusammengefügt und das Flugzeug erhält seine endgültige Form – das Heck trägt bereits die charakteristische KLM-Lackierung. KLM erwartet die Auslieferung des ersten A350 bis Ende des Sommers.

Der Airbus A350 ist ein wichtiger Schritt hin zu einer saubereren und leiseren Flotte. Im Vergleich zur Boeing 777-200ER verbraucht der A350 25% weniger Treibstoff und ist 40% geräuschärmer. Für Passagiere setzt der A350 neue Maßstäbe in puncto Komfort: Er bietet die leiseste Kabine seiner Klasse, verbesserte Luftqualität und einen höheren Kabinendruck. Piloten profitieren von einem volldigitalen Cockpit, das neue Möglichkeiten für Effizienz und Unterstützung bietet.

Flottenerneuerung

KLM investiert in den kommenden Jahren 7 Milliarden Euro in die Flottenerneuerung. Neben der Einführung des Airbus A350 umfasst dies die Embraer 195-E2 für KLM Cityhopper, neue Airbus A321neo für europäische Strecken und die Boeing 787 für Interkontinentalflüge. Im Jahr 2027 wird die A350F für Frachtflüge in die Flotte aufgenommen.

(red HBG / KL)