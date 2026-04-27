SkyAlps fliegt ab Juni von Salzburg nach Rom

Der Salzburger Flughafen erweitert sein Streckenangebot um eine besonders gefragte Metropole: ab Anfang Juni verbindet die Fluggesellschaft SkyAlps Salzburg zweimal wöchentlich direkt mit Rom. Die Flüge werden jeweils dienstags und samstags durchgeführt, der Erstflug findet ausnahmsweise an einem Mittwoch (3. Juni) statt, um rund um den Fronleichnamsfeiertag ein attraktives Angebot für das verlängerte Wochenende zu ermöglichen, wie es in einer Information des Flughafens heißt.

Rom zählt seit Jahren zu einer stark nachgefragten Destination des größten österreichischen Bundesländerflughafens, diese wird nun mit einer komfortablen Nonstop-Option ab Salzburg ermöglicht. „Rom ist zum Greifen nahe, die Stadt vereint auf einzigartige Weise Kultur, Geschichte, Kulinarik und italienisches Lebensgefühl. Die neue Verbindung stärkt unsere Rolle als international gut erreichbarer Standort und bietet sowohl für Urlaubs- als auch für Geschäftsreisende eine attraktive Ergänzung unseres Flugplans. Wir erreichen mit dieser Flugverbindung sowohl Städtereisende als auch Familien und Gäste, die einen längeren Aufenthalt planen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass viele Passagiere diese Strecke nutzen werden. Bei entsprechendem Erfolg ist eine Verlängerung der Flugperiode ausdrücklich denkbar.“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. Sowohl für die in Südtirol beheimatete SkyAlps als auch für den Salzburger Flughafen ist die neue Verbindung ein wichtiger Baustein und unterstreicht die Rolle von Salzburg als bedeutende Drehscheibe für touristische und geschäftliche Verkehre.

Optimale Flugtage für Citytrips und italienisches Lebensgefühl

Die Flugtage Samstag und Dienstag sind ideal auf die Bedürfnisse von Städtereisenden abgestimmt. Damit werden verlängerte Wochenenden in Rom – für Reisende aus dem Bundesland Salzburg und den angrenzenden Regionen möglich, gleichzeitig können Gäste aus Italien einen Kurzurlaub in der Region Salzburg verbringen. Perfekt abgestimmt auf die Ferienzeiten im Sommer sowie die Herbstferien, kann diese Flugverbindung zur Erkundung von Rom und Umgebung genutzt werden. „Wir freuen uns über jede neue Linienverbindung, die den Salzburger Wirtschafts- und Tourismusstandort stärkt und wir erhöhen damit auch die internationale Sichtbarkeit unseres Bundeslandes. Die neue Rom-Strecke zeigt, dass Fluggesellschaften das Potenzial des Salzburger Flughafens erkennen und weiter ausbauen wollen, für die Menschen in der Region bedeutet dies mehr Auswahl bei gleichzeitiger Stärkung von Arbeitsplätzen und Steigerung der Wertschöpfung.“, so Verkehrslandesrat Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll.

Buchung und weitere Informationen

Die Flüge mit SkyAlps sind ab sofort online sowie in den Reisebüros buchbar. Informationen zum aktuellen Flugplan und zum gesamten Streckenangebot finden sich auf der Website des Salzburg Airport sowie unter www.skyalps.com.

SkyAlps – Airline aus Südtirol

SkyAlps ist eine italienische Boutique-Airline mit Sitz und Drehkreuz am Flughafen Bozen in Südtirol. Die 2021 von der Südtiroler Unternehmerfamilie Gostner gegründete Fluggesellschaft versteht sich als Airline mit Fokus auf europäische Direktverbindungen, kurze Wege und persönlichen Service, die inzwischen über 20 Städte sowie mehrere Länder und wichtige Metropolen in Europa direkt miteinander verbindet. Seit dem 16. Januar 2023 hebt SkyAlps mit einem eigenen Luftverkehrsbetreiberzeugnis ab und ist offiziell die fünfte Fluggesellschaft Italiens.

Gestartet mit zwei Maschinen im Jahr 2021, umfasst die SkyAlps-Flotte heute acht Bombardier Q400 und einer maximalen Kapazität von 76 Sitzen. Von Juni bis Oktober 2026 verbindet SkyAlps zweimal wöchentlich die beiden österreichischen Flughäfen Klagenfurt und Salzburg mit Rom-Fiumicino. An Bord der Flüge erhalten Passagiere einen inkludierten Bordservice mit Tee, Kaffee, Wasser sowie kleinen Snacks. Kinder zwischen 2 und 11 Jahren reisen mit einem Rabatt von 30 Prozent, Kinder unter zwei Jahren fliegen kostenlos. Sportgepäck wie Golfbags, Ski- oder Snowboardausrüstung oder andere Sportausrüstungen kann gegen einen Aufpreis mitgenommen werden. Sämtliche Flüge von SkyAlps können über die Website www.skyalps.com eingesehen und gebucht werden; zusätzlich sind Buchungen über Amadeus möglich.

(red HBG / SZG)