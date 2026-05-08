Flughafen Salzburg: Isabella Laimer übernimmt Bereichsleitung Vertrieb & Aviation

Mit 1. Juni 2026 übernimmt Isabella Laimer die Position der Chief Commercial Officer (CCO) und damit die Leitung des Bereichs Vertrieb & Aviation am Salzburg Airport. Die bisherige stellvertretende Bereichsleiterin und Abteilungsleiterin Aviation Sales & Marketing setzte sich in einem umfassenden Auswahlverfahren gegen eine Vielzahl hochqualifizierter nationaler und internationaler Kandidaten durch. „Das ist ein deutlicher Beweis, wie sehr unser Flughafen als attraktiver Arbeitgeber geschätzt wird. Wir haben in den letzten beiden Wochen sechs vielversprechende Kandidaten zum Hearing eingeladen und Isabella Laimer konnte sich bei der Hearing Kommission erfolgreich durchsetzen. Ab 1. Juni 2026 liegt die Leitung des Bereichs Vertrieb & Aviation in ihren Händen.“, freut sich Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer über die Neubesetzung der Bereichsleitung.



Isabella Laimer ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen am Salzburg Airport tätig und verfügt über umfassende Erfahrung im Aviation-Bereich sowie im Vertrieb und Marketing. Sie ist in der Branche hervorragend vernetzt und genießt sowohl intern als auch extern hohe Anerkennung. „Isabella Laimer hat im Hearing-Prozess durch ihre fachliche Kompetenz, ihre Marktkenntnis und ihre klare strategische Perspektive überzeugt. Sie kennt den Flughafen, die Branche und unsere Partner seit vielen Jahren – das ist ein wesentlicher Vorteil in einem wettbewerbsintensiven Umfeld.“, so Geschäftsführerin Bettina Ganghofer. Mit der Bestellung setzt der Salzburg Airport auf Kontinuität, Expertise und eine starke interne Entwicklung – ein klarer Vorteil in einem herausfordernden Marktumfeld mit intensivem Wettbewerb. Isabella Laimer verantwortete zuletzt als Abteilungsleiterin Aviation Sales & Marketing sowie stellvertretende Bereichsleiterin die Weiterentwicklung des Streckenportfolios und zentrale Vertriebsagenden.



In ihrer interimistischen Funktion als Bereichsleiterin Vertrieb & Aviation übernahm sie zudem die Gesamtverantwortung für wesentliche kommerzielle und operative Bereiche des Flughafens. „Ich freue mich sehr, den Bereich Vertrieb & Aviation künftig verantworten zu dürfen und die Weiterentwicklung dieses besonderen Standorts aktiv mitzugestalten. Gemeinsam mit dem Team möchte ich den Flughafen als starken Partner im internationalen Luftverkehr positionieren und Wachstumspotenziale im Aviation als auch Non Aviation-Geschäft nutzen. Gleichzeitig werden wir das Zusammenspiel aller Bereiche weiter stärken, um unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern“, so die neue Bereichsleiterin Vertrieb & Sales, Isabella Laimer.



Isabella Laimer, geboren 1989 im Salzkammergut, absolvierte ein Bachelor- und Masterstudium in Betriebswirtschaft an der FH Salzburg. 2013 startete sie ihre berufliche Laufbahn am Salzburger Flughafen, wo sie verschiedene Funktionen im Marketing und Vertrieb übernahm. Seit 2021 ist sie stellvertretende Bereichsleiterin Vertrieb & Aviation. Laimer lebt in Strobl, ist in der Region tief verwurzelt und engagiert sich neben ihrer Tätigkeit am Flughafen in verschiedenen Tourismus- und Wirtschaftsorganisationen.

(red TT / SZG)