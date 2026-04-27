SWISS A330 bricht Start ab - Verletzte nach Evakuierung

Nach einem Startabbruch in Delhi aufgrund von Triebwerksproblemen folgte die Evakuierung des Flugzeuges. Dabei verletzten sich einige Passagiere.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf Flug LX 147. Beim Start in Delhi traten an dem A330 HB-JHK Triebwerksprobleme auf. Die Piloten entschieden sich für einen Startabbruch und eine anschließende Evakuierung. An Bord befanden sich "228 Passagiere sowie 4 Kleinkinder", wie SWISS mitteilte.

Alle Passagiere und die Crew haben das Flugzeug über die Notrutschen verlassen. 6 Passagiere befinden sich in medizinischer Untersuchung. Für einzelne Personen, die nicht über die Rutschen aussteigen konnten, wurde eine Treppe organisiert.

Die Passagiere werden laut SWISS aktuell betreut. "Die Teams vor Ort suchen mit Hochdruck nach Möglichkeiten zur Umbuchung oder nach Hotels, in welchen wir unsere Gäste unterbringen können. Sie haben sogenannte Contact Cards erhalten, damit wir sie zuverlässig erreichen können. Eine solche Situation ist für alle Beteiligten belastend. Die örtlichen Teams kümmern sich vor Ort um unsere Gäste und stehen im direkten Austausch mit ihnen. Wir arbeiten eng mit den örtlichen Behörden zusammen", gab SWISS bekannt.

Die Airline setzte außerdem ein Technikerteam in Marsch, das die Maschine vor Ort überprüfen soll.

(red TT / LX)