Zweiter A350 für SWISS

SWISS hat am Mittwoch in Zürich ihren zweiten fabrikneuen Airbus A350-900 übernommen. Das Flugzeug trägt den Namen "Delémont" und ist das erste dieses Typs in der klassischen SWISS-Bemalung.

Das Langstreckenflugzeug mit der Registrierung HB-IFB ist der zweite Airbus A350-900 in der Flotte von Swiss International Air Lines (SWISS). Im Unterschied zum ersten A350 mit der

Sonderbeklebung «Wanderlust», wird das neue Flugzeug mit dem Namen "Delémont" in der vertrauten SWISS-Bemalung zum Einsatz kommen. Der erste Passagierflug von HB-IFB ist für den 23. Februar 2026 geplant und führt von Zürich nach Montreal.

Mit HB-IFB betreibt SWISS zwei Flugzeuge des Typs Airbus A350-900. Ab dem Sommerflugplan 2026 setzt die Airline den Flugzeugtyp auf der Langstrecke neben Boston auch nach Seoul ein. Im Verlauf des Jahres kommen weitere A350 zur Flotte hinzu. Mit dem schrittweisen Ausbau der A350-Flotte verfolgt SWISS das Ziel, ihre Langstrecke nachhaltig zu modernisieren.

(red / LX)