Medical bei Erstem Offizier: SWISS-Maschine führt Sicherheitslandung in Almaty (Alma Ata) durch

Der SWISS Flug LX123 (HB-IFB, A350) von Seoul nach Zürich musste am Mittwoch, 6. Mai, ausserplanmässig in Almaty, Kasachstan, landen. Die Landung in Almaty erfolgte aufgrund eines medizinischen Notfalls des Co-Piloten. An Bord befanden sich glücklicherweise drei Ärzte, die dem Piloten medizinische Hilfe leisten konnte. Die Crew entschied sich auch auf Empfehlung der Ärzte, den Flug nach Almaty umzuleiten, damit der Pilot rasch die notwendige medizinische Versorgung erhält. An Bord des Flugs befanden sich 227 Passagiere und 14 Crewmitglieder.

Der erkrankte Co-Pilot wurde in Begleitung eines weiteren Crew Members unverzüglich in Spitalpflege gebracht. die Passagiere wurden in Hotels untergebracht, ein Ersatzpilot nach Almaty geschickt.

Zur aktuellen Crew vor Ort gehörten trotz des medizinischen Notfalls des Kollegen zwei weitere Piloten. Dennoch konnte der Flug aus regulatorischen und sicherheitsrelevanten Gründen nicht umgehend fortgesetzt werden. Die beiden Kollegen sind Kapitäne und im Cockpit sind die Rollen und Sitzpositionen klar definiert. Bestimmte Abläufe, Handgriffe und Verfahren müssen regelmäßig auf der jeweiligen Position trainiert werden, damit sie in kritischen Situationen sicher ausgeführt werden können. Deshalb benötigt es für den Weiterflug einen entsprechend qualifizierten Piloten auf dem rechten Sitz des Co-Piloten. Zusätzlich muss jederzeit auch die gesetzlich vorgeschriebene maximale Einsatzzeit eingehalten werden. Selbst wenn die Cockpit Crew den Flug hätte fortsetzen können, wäre diese Zeit aufgrund des Zwischenstopps überschritten worden und ein Flug bis Zürich wäre nicht möglich gewesen, teilte Swiss mit.

Nach Ankunft des zusätzlichen Piloten und sobald die Crew die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit eingehalten hat, wird der Flug nach Zürich fortgesetzt. "Aktuell rechnen wir mit einer Abflugzeit in Almaty um 1.45 Lokalzeit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und der Ankunft in Zürich am Freitagmorgen, 8. Mai, um 6.30 Uhr", so SWISS.

(red MK, CvD / LX)