Voestalpine sichert sich im Bereich Luftfahrt Aufträge von rund 1 Mrd. EUR

Die voestalpine ist seit vielen Jahrzehnten eine der zuverlässigsten Lieferant:innen von Hochleistungswerkstoffen und Spezialschmiedeteilen für die weltweite Luftfahrtindustrie. Nun sicherte sich die High Performance Metals Division des Konzerns im Bereich Luftfahrt Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Mrd. Euro für die kommenden fünf Jahre. Ein Teil davon entfällt auf den führenden Flugzeughersteller Airbus und umfasst das gesamte Leistungsspektrum – von Hochleistungswerkstoffen über komplexe Schmiedeteile bis hin zu einem umfassenden globalen Logistikservice. Die Produktion erfolgt an den steirischen Standorten in Kapfenberg und Mürzzuschlag sowie am Standort der brasilianischen Tochtergesellschaft Villares Metals in Sumaré.

Die Aufträge stellen für die High Performance Metals Division das bislang größte Auftragsvolumen im Luftfahrtbereich in der voestalpine-Geschichte dar. Die voestalpine produziert für die Luftfahrtindustrie Hochleistungswerkstoffe in Form von Stäben, Profilen, Blechen und Platten bis nahezu einbaufertigen Spezialschmiedeteilen, die im Rumpf, im Trieb- sowie im Fahrwerk verbaut werden. Diese hochqualitativen Produkte halten sowohl großen Temperaturschwankungen als auch den Rotationskräften und starken mechanischen Belastungen stand. Für diese Aufträge liefert der internationale Stahl- und Technologiekonzern unter anderem Nickelbasislegierungen und Schmiedeteile für Triebwerke und Fahrwerke, die in gängigen Passagierflugzeugen wie jenen der Airbus Familien A320, A330 und A350 verbaut werden. Die steigende Nachfrage nach Flugzeugen für Kurz- und Mittelstrecken treibt das Wachstum im Luftfahrtsegment weiter an.

n Österreich zählt die voestalpine zu den wichtigsten Produzent:innen für die Luftfahrtindustrie. Die hochqualitativen Materialien und anspruchsvollen Spezialschmiedestücke des Stahl- und Technologiekonzerns sind heute aus den Flugzeugmodellen der weltweit führenden Hersteller:innen nicht mehr wegzudenken.

Hochleistungsstähle für die internationale Luftfahrt aus Österreich

Die Produktion der hochwertigen Gesenkschmiedeteile aus Titanlegierungen, hochlegierten Stählen und Nickelbasislegierungen für die Großaufträge erfolgt am Standort Kapfenberg. Das neue Edelstahlwerk in Kapfenberg liefert Vormaterialien in höchster Qualität für Flugzeugkomponenten, ebenfalls werden am steirischen Standort daraus die Spezialschmiedeteile gefertigt. In Mürzzuschlag entstehen High-Tech-Titanbleche für die Luftfahrt. Die weltweite Logistik-Leistung wird durch das eigene internationale Netzwerk mit Distributions-Standorten in Kapfenberg, Birmingham, Chicago, Toronto, Shanghai und Chennai koordiniert.

(red MK / PM Voestalpine)