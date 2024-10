Flugverkehr im Iran läuft wieder

Die israelischen Heimatverteidigungskräfte haben in der Nacht von 25. auf 26. Oktober 2024 einen Verteidigungsschlag gegen das Mullah-Regime in Teheran durchgeführt, der einzigartig in der Militärhistorie ist und in die Geschichtsbücher eingehen wird. Mehr dazu hier.

Während und nach dem Angriff der israelischen Luftwaffe auf militärische Infrastruktur der Islamischen Republik Iran war der Luftraum über dem Staat wie leergefegt, kein ziviles Flugzeug befand sich in der Luft.

Erst um etwa 9 Uhr Lokalzeit am 26. Oktober 2024 wurde der reguläre Flugverkehr im Iran wieder aufgenommen.

Aufgrund der kürzlich erlassenen Sanktionen gegen das radikal-islamische Mullah-Regime in Teheran, das nicht nur den islamistischen Terrorismus gegen Israel, sondern auch Putins kriminellen Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützt, dürfen iranische Airlines jedoch bis auf Weiteres ohnedies keine Flüge in die EU durchführen. Wir berichteten.

(red)