AeroClub Steiermark feierte 75-jähriges Bestehen

Anlässlich dieses Jubiläums lud Michael Gaisbacher als Präsident des LV Steiermark zu einem Festakt in das Luftfahrtmuseum Graz.

eben LAbg. Gerhard Hirschmann und dem Bürgermeister von Feldkirchen, Erich Gosch, gesellten sich die Präsidenten der Dachverbände Sportunion und ASKÖ, Stefan Herker und Gerhard Widmann sowie ASVÖ Geschäftsführerin Manuela Fally zu den Gratulanten. Im Namen von Sportstadtrat Kurt Hohensinner gratulierte der Bezirksvorsteher von Puntigam Helmuth Scheuch. Vom Bundes-Aeroclub gratulierte Wolfgang Malik mit komplett anwesendem Präsidium, sowie zahlreichen Vertretern des Bundesvorstands.

Neben einem kurzweiligen Clip über die Geschichte des Verbands, hob Gaisbacher die Wichtigkeit der Bemühungen zum Erhalt der Lufträume und Flugplätze für den gesamten Flugsport vom Segelflug bis zum Modellbau hervor. Die RedBull BLANIX Formation schloss, als fliegerischer Höhepunkt, den Event im Sonnenuntergang mit einem stimmungsvollen Display ab.

(red TT / AeroClub Stmk.)