Air France verbessert das kulinarische Erlebnis in der Premium-Kabine

Air France wertet ihre Premium-Kabine weiter auf und präsentiert neue kulinarische Köstlichkeiten, die die Erwartungen der Kunden noch besser erfüllen und das einzigartige Reiseerlebnis in dieser exklusiven Kabine unterstreichen.

Neuer Service für das zweite Menü

Auf Flügen mit einer Dauer von über sieben Stunden wurde das zweite Menü, das kurz vor der Landung in der Premium-Kabine serviert wird, komplett überarbeitet. Die bisherige „Bon Appétit“-Tüte wurde ersetzt. Das Menü, das zuvor dem Service in der Economy-Kabine entsprach, umfasst nun eine speziell für diese Kabine zusammengestellte Auswahl und unterstreicht so den exklusiven Charakter dieses Reiseerlebnisses.

D er Snack wird, dem Stil der Premium-Kabine entsprechend, auf einem elegant arrangierten Tablett präsentiert und ist auf den Flugplan abgestimmt. Auf Nachtflügen erhalten Passagiere bei Ankunft ein kontinentales Frühstück mit Gebäck, Frischkäse und Müsli. Auf Flügen mit einer Dauer von über zehn Stunden wird zusätzlich warmes Brot serviert. Auf Tagesflügen wird ein leckerer Snack mit einer Auswahl an Club-Sandwiches, darunter auch eine vegetarische Option, angeboten. Auf Flügen mit einer Dauer von über zehn Stunden beinhaltet das Angebot einen gemischten Salat mit warmem Brot. Dieser neue Mahlzeitenservice unterstreicht das Bestreben von Air France, die Erwartungen ihrer Kunden stets präzise zu erfüllen.

Eine Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten während des gesamten Fluges

In der Premium-Kabine bietet Air France allen Passagieren ein komplettes Menü im französischen Stil an, bestehend aus herzhaften Keksen, einer Vorspeise, zwei warmen Hauptgerichten zur Auswahl, Käse und einem Dessert. Serviert wird das Menü auf umweltfreundlichem Geschirr mit Edelstahlbesteck. Nach dem Start und je nach Abflugzeit begrüßt die Kabinenbesatzung jeden Passagier mit einem Glas Champagner.

Für die Hauptgerichte hat Air France den renommierten französischen Koch Frédéric Simonin mit der Kreation köstlicher warmer Speisen beauftragt. Er betreibt ein eigenes mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant und trägt den Titel „Meilleur Ouvrier de France“ (Bester Handwerker Frankreichs). Er hat zwei regelmäßig wechselnde À-la-carte-Gerichte kreiert, darunter auch eine vegetarische Variante.

Für die Entwicklung dieser Gerichte arbeitete Frédéric Simonin mit Servair zusammen, dem weltweit führenden Anbieter von Airline-Catering. Gemeinsam legten sie Wert auf frische, regionale und saisonale Produkte sowie auf Fleisch, Geflügel, Milchprodukte und Eier, die zu 100 % aus Frankreich stammen, und Fisch aus nachhaltiger oder französischer Fischerei – ganz im Sinne der Verpflichtungen der Fluggesellschaft. Diese exklusiven Kreationen sind auf Flügen ab Paris, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne und Saint-Denis de La Réunion sowie von allen Air-France-Stationen in den USA und Kanada erhältlich.

Mit Vanille-Windbeutel, Paris-Brest und Schokoladenfondant zur Auswahl lässt die Dessertauswahl Naschkatzen garantiert keine Wünsche offen. Auf Tagesflügen ab Paris mit einer Flugzeit von über 10 Stunden wird das Erlebnis durch Eiscreme zwischen den Mahlzeiten abgerundet. Die Eis am Stiel, erhältlich in Vanille oder Vollmilchschokolade mit karamellisierten Mandeln, werden in Südfrankreich hausgemacht.

Während des gesamten Fluges steht Ihnen eine große Auswahl an warmen und kalten Getränken, sowohl alkoholischen als auch alkoholfreien, zur Verfügung. Zusätzlich gibt es eine speziell für Passagiere dieser Reiseklasse zusammengestellte Auswahl an französischen Weinen und Bieren, die die von Xavier Thuizat, Chef-Sommelier von Air France und Frankreichs bestem Sommelier 2022, zusammengestellte Champagner-auswahl ergänzt. In diesem Sommer wird die Speisekarte durch einen exklusiven Cocktail des Chef-Mixologen Matthias Giroud bereichert: eine einzigartige Kreation aus Chardonnay, Burgunder-Johannisbeere und einem Hauch französischen Holunder-blütenlikörs.

Mit der Einführung dieses neuen, separaten Menütabletts vereint die zweite Mahlzeit vor der Landung nun Qualität und frische Produkte.

Premium: Mehr Platz und Komfort

Die Premium-Kabine, die auf Privatsphäre und Komfort an Bord ausgelegt ist, ist im gesamten Langstreckennetz von Air France verfügbar. Ihr neuester Liegesitz ist bereits in über 80 % der Flotte der Fluggesellschaft verfügbar. Die bis zu 124 Grad* verstellbare Rückenlehne wurde verbreitert, um den Komfort zu erhöhen. Jeder Passagier genießt zudem mehr Beinfreiheit sowie eine verstellbare Fußstütze. Die Sitzkissen wurden für mehr Weichheit neu gestaltet, und der Fischgrätstoff trägt zum angenehmen Sitzgefühl bei.

Während des Fluges genießen Passagiere in der Premium Class eine Reihe von Annehmlichkeiten, darunter ein Komfort-Set, geräuschdämpfende Kopfhörer*, eine Decke und ein Kissen, damit sie sich rundum entspannen und die Reise genießen können. Die neueste Generation von 13,3-Zoll-Touchscreens verfügt über entspiegelte 4K-Ultra-HD-Technologie und Bluetooth-Konnektivität und bietet Zugriff auf über 1.500 Stunden On-Demand-Unterhaltung mit einem besonderen Fokus auf französische Produktionen. Passagiere können außerdem ihre persönlichen Geräte anschließen und diese als Fernbedienung nutzen oder durch die verfügbaren Programme blättern*. USB-Anschlüsse sind ebenfalls vorhanden. Air France führt zudem schrittweise einen neuen, kostenlosen Highspeed-WLAN-Service in ihrer gesamten Flotte ein. Dieser Service wird bis Ende des Jahres in fast allen Flugzeugen der Airline verfügbar sein.

Für ein besonders elegantes Ambiente ist die Kabine in Marineblau – der charakteristischen Farbe von Air France – und Himmelblau, dem exklusiven Farbton dieser Kabine, gehalten. Das charakteristische Rot des Unternehmens ziert die Kopfstützen, Kissen, Decken, Komfortsets und Tabletts.

Air France Priority-Service am Flughafen

Reisende der Premium-Kabine profitieren von SkyPriority, einem Angebot an optimierten und priorisierten Services am Flughafen. Mit SkyPriority können Kunden an separaten Schaltern einchecken und ihr Gepäck aufgeben. Sie erhalten zudem schnelleren und bevorzugten Zugang zu den Sicherheits- und Passkontrollen sowie zu separaten Verkaufs- und Transferschaltern. Darüber hinaus genießen sie Priority-Boarding oder die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt einzusteigen, sowie eine bevorzugte Gepäckausgabe.

(red FIG / AF)