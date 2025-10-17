Air France präsentiert neue Desserts für Business Class auf der Langstrecke

Im Oktober 2025 betraut Air France den renommierten französischen Konditor Yann Couvreur erstmals mit einer Auswahl exklusiver Desserts für ihre Business-Kabine auf Langstreckenflügen. Dank dieser Gourmet-Kooperation präsentiert die Fluggesellschaft weiterhin weltweit die Kunst des französischen Konditoren-Savoir-faire.

Yann Couvreur hat fünf exklusive süße Köstlichkeiten für die Business-Passagiere von Air France kreiert. Die Gourmet-Köstlichkeiten des Küchenchefs, darunter knusprige Kekse, Ganache und ein intensives Dessert aus dunkler Schokoladenmousse sowie Mandelmousse und Birnenconfit, verdeutlichen sein Engagement für die Verwendung einfacher, saisonaler Produkte. Inspiriert von der Essenz französischer Konditorei – authentischen Aromen und hochwertigen Zutaten – teilt Yann Couvreur seinen Ehrgeiz, „französische Produkte weltweit zu präsentieren und Air France-Passagiere einzuladen, seine originellen Gourmet-Kreationen zu genießen“.

Diese Desserts, die in den nächsten sechs Monaten schrittweise an Bord eingeführt werden, stehen nun auf allen Air France-Langstreckenflügen ab Paris auf der Speisekarte.

In der Business-Kabine von Air France auf Langstreckenflügen vertraut Air France seit 2023 die Dessertkarte einem renommierten französischen Konditor an, der einem kulinarischen Erlebnis den letzten, exquisiten Schliff verleiht. Als Botschafter der französischen Spitzenküche begrüßt das Unternehmen Yann Couvreur in seinem renommierten Küchenteam, um seinen Gästen auch weiterhin ein Gourmet-Erlebnis an Bord zu bieten.

Der in Paris geborene Chefkoch Yann Couvreur begann seine Karriere als Konditor mit einem bescheidenen Praktikum in der Nähe des Familienbetriebs. Sein Engagement führte ihn schnell in renommierte Restaurants wie das Trianon Palace in Versailles, wo sein Talent vom Sternekoch Alain Dutournier anerkannt wurde. Anschließend verfeinerte er sein Handwerk im Carré des Feuillants, im Park Hyatt Paris Vendôme und im Eden Rock in St. Barthélemy, wo er seine erste eigene Dessertlinie entwickelte. Zurück in Paris perfektionierte er seine Kunst im Hôtel Burgundy und im Prince de Galles, zwei der angesehensten Fünf-Sterne-Hotels der Stadt. 2015 wagte Yann den Schritt und eröffnete seine eigene Konditorei im Pariser Stadtteil Goncourt, wo er aufwuchs. Sein Ansatz ist einfach: Er kreiert traditionelles Gebäck mit einer raffinierten Note aus saisonalen, hochwertigen Zutaten und bleibt dabei seinen Wurzeln treu. Der Erfolg dieser ersten Boutique ebnete den Weg für weitere Standorte, und heute verfügt Yann Couvreur Pâtisserie über fast ein Dutzend Boutiquen in ganz Paris. International hat er sein Know-how auf Dubai, Riad, Doha, Abu Dhabi und Miami ausgeweitet, wo er zwei Geschäfte eröffnete, darunter das Yann Couvreur Café, ein innovatives Konzept, das Café und Restaurant im Künstlerviertel Wynwood vereint.

Die Expansion seines Konditoreigeschäfts zeugt von der Leidenschaft und dem Engagement des Küchenchefs für Spitzen-leistungen. Im Oktober 2025 wurde Yann Couvreur Mitglied des Air France-Kochteams und zeichnet sich für die exklusiven Desserts, die an Bord der Business-Kabine der Flug-gesellschaft auf Langstreckenflügen ab Paris serviert werden, verantwortlich.

(red / AF)