Air France feiert 50. Jahrestag des ersten kommerziellen Concorde-Flugs

Fünfzig Jahre später feiert die Fluggesellschaft dieses legendäre Erbe und Symbol für Exzellenz in der französischen Luftfahrt mit einer exklusiven Merchandise-Kollektion, die demnächst auf shopping.airfrance.com erhältlich sein wird. Außerdem präsentiert die Air France ab dem 21. Jänner 2026 um 7:00 Uhr auf ihrem YouTube-Kanal eine Dokumentation, die die Geschichte dieser französischen Luftfahrtlegende nachzeichnet.

Der weiße Vogel hebt ab

Am Mittwoch, dem 21. Jänner 1976, um 12:40 Uhr, startete die Air France Concorde mit der Kennung F-BVFA zu ihrem ersten kommerziellen Flug nach Rio de Janeiro mit Zwischenstopp in Dakar. Nach einer Flugzeit von nur 7 Stunden und 26 Minuten läutete Air France ihre Überschallära ein, die 27 Jahre, bis 2003, andauern sollte. Mit einer Reiseflughöhe von rund 18.300 Metern – doppelt so hoch wie andere Langstreckenflugzeuge – konnten die Passagiere den gekrümmten Horizont der Erde durch die Fenster bewundern.

Die Concorde bot Platz für 100 Passagiere und erreichte eine Reisegeschwindigkeit von Mach 2,02 bzw. 2.170 km/h.

Ihre elegante, einzigartige und sofort erkennbare Silhouette zeichnete sich durch eine Spannweite von 25,6 Metern, eine Länge von 62,2 Metern und eine Höhe von 11,3 Metern aus. Als wahres technologisches Vorzeigeobjekt und Meisterwerk der Innovation ist die Concorde ein legendäres Flugzeug, das die luftfahrttechnische Exzellenz von Air France verkörpert. Dieses entscheidende Kapitel in der Geschichte der Fluggesellschaft hat einen bleibenden technologischen und kulturellen Eindruck hinterlassen. Als Symbol französisch-britischer Expertise ist sie bis heute ein wichtiger Bestandteil der Identität von Air France – ein wertvolles Erbe und eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für Innovationen und das moderne Kundenerlebnis.

Entdecken Sie „Concorde: Die Überschall-Odyssee“

„Concorde Air France: Sie ließen die Legende fliegen“

Schalten Sie ab dem 21. Jänner um 7:00 Uhr den YouTube-Kanal von Air France ein und entdecken Sie eine exklusive Dokumentation über die Air France Concorde. Mit Beiträgen von Airline-Mitarbeitern, die dazu beigetragen haben, dass die „Weiße Fliege“ fliegen konnte, sowie von Benjamin Smith, CEO von Air France-KLM und Präsident von Air France, bietet diese außergewöhnliche Dokumentation fast 40 Minuten lang einen tiefen Einblick in die Welt des legendären Flugzeugs.

Concorde – der Inbegriff von Luxus in der Luftfahrt

Seit ihrem Jungfernflug im Jahr 1976 zeichnete sich die Concorde durch ihre Exzellenz aus. Der Service spiegelte die Ambitionen des Überschallflugzeugs wider: Champagner und frisches Périgord-Trüffelgebäck von Lenôtre waren eine klassische Wahl. An Bord trug jedes Detail zu einem luxuriösen Reiseerlebnis bei. Die schmale Kabine erinnerte als hochmodernes Element an das goldene Zeitalter der Luxusluftfahrt.

Air France arbeitete zunächst mit dem französischen Industriedesigner Raymond Loewy zusammen, der für die Ausstattung der ersten Version des Überschalljets verantwortlich war. Dazu gehörte die Einrichtung der Lounge am Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle mit Möbeln von Le Corbusier, die Kabinenausstattung mit Sitzen in verschiedenen Farben, Beleuchtung sowie makellosem, elegantem Geschirr und Tabletts. 1985 und erneut 1988 entwarf Pierre Gautier-Delaye zwei unterschiedliche Kabinendesigns: Die erste Version präsentierte sich in Tulpenrot, Blau und Beige, die zweite in Gelb- und Grautönen. 1994 verlieh Andrée Putman dem Concorde-Interieur ein neues, zeitgemäßes Aussehen und passte es so an die moderne Ära an. Die Concorde, der „Weiße Vogel“, blieb mehr denn je das Sinnbild für Luxus am Himmel. Die Design-Ikone präsentierte ihr neues Interieur, das auf ihrer Idee basierte, Kopfstützenbezüge einzuführen und einen Teppich mit schwarz-weißem geometrischem Muster auszulegen. Auch das Tablett für die Mahlzeiten wurde neu gestaltet und ähnelte nun einer kleinen, fein gefalteten Wellpappschachtel. Das Ergebnis war ein elegant gestaltetes Service aus weißem Porzellan mit einem zarten blauen Rand, bestehend aus verschiedenen Geschirrteilen, von der Vorspeisenschale bis zum Kaffeeservice.

Besonderes Augenmerk lag auf den Uniformen an Bord der Concorde. 1976, um diese neue Ära des Überschallflugs zu feiern, entwarfen Modedesigner Jean Patou und sein künstlerischer Leiter Angelo Tarlazzi eine exklusive Uniform für die Stewardessen der Concorde. Das Blusenkleid war mit marineblauen und beigen Streifen gemustert, deren abwechselnde Farben einen optischen Effekt erzeugten, der an das Logo der Fluggesellschaft erinnerte. 1985, zum zehnjährigen Jubiläum der Concorde, entwarf Nina Ricci eine neue Uniform für die Stewardessen. Die schieferblauen, marineblauen oder perlgrauen Crêpekleider wurden entworfen, um sich vom neuen, von Pierre Gautier-Delaye gestalteten Dekor des Flugzeugs abzuheben. Diese klassischen Kleider wurden durch einen Schal, der um den Hals oder als Gürtel getragen wurde, zusätzlich aufgewertet.

Anlässlich des 50. Jahrestages des ersten kommerziellen Fluges der Concorde gedenkt Air France der Opfer des tragischen Unglücks vom 25. Juli 2000 und spricht ihren Familien und Angehörigen ihr tiefstes Mitgefühl aus.

Air France Legend – eine neue Concorde-Jubiläumskollektion

Zum 50. Jahrestag des Erstflugs der Concorde präsentiert Air France eine Jubiläumskollektion, die diese Ikone der französischen Luftfahrt und die wegweisende Vision einer ganzen Ära würdigt. Inspiriert von den klaren Linien und der Überschallleistung des Flugzeugs, drückt die unverwechselbare Grafik der Kollektion Bewegung, Geschwindigkeit und Präzision aus. Die visuelle Identität verbindet Tradition und Moderne und unterstreicht so die Bedeutung dieses bahnbrechenden Flugzeugs – Symbol für Eleganz, Innovation und Träume.

Modellflugzeuge, Seidentücher, Schals, Notizbücher und Schlüsselanhänger gehören zu den zehn exklusiven Artikeln, darunter einige limitierte Editionen, die ab Februar 2026 schrittweise auf shopping.airfrance.com erhältlich sein werden.

Air France Legend – ein prestigeträchtiges historisches Erbe

Mit der Air France Legend Kollektion entdecken Besucher neun Jahrzehnte Airline-Geschichte, in denen Tradition und Innovation, Mythos und Zukunft ineinanderfließen. Legenden prägen die Geschichte der Marke Air France und leben im kollektiven Gedächtnis weiter. Diese Sammlungen außergewöhnlicher Abenteuer und Innovationen schaffen eine unverwechselbare Markengeschichte. Sie prägen die mythische Geschichte von Air France und unterstreichen, wie wichtig es ist, das Erbe weiterzugeben und gleichzeitig stets in die Zukunft zu blicken.

(red AS / AF)