Air Serbia nimmt München-Flüge nach 18 Jahren Pause wieder auf

Die Flüge zwischen der serbischen Hauptstadt und der größten Stadt Bayerns werden täglich durchgeführt, was die Anbindung an eines der führenden europäischen Wirtschaftszentren weiter verbessert. „Mit der Einrichtung der Direktverbindung zwischen Belgrad und München stärken wir unsere Präsenz auf dem deutschen Markt weiter und verbessern die Anbindung Serbiens an ein wichtiges Verkehrs- und Wirtschaftskreuz in Europa. München ist sowohl für Geschäftsreisende als auch für Touristen ein

bedeutendes Reiseziel. Durch die Einführung täglicher Flüge bestätigen wir unser Engagement für den Ausbau unseres Streckennetzes sowie die kontinuierliche Reaktion auf die Bedürfnisse des Marktes und der Passagiere. Zudem ermöglichen wir schnelle und einfache Umsteigeverbindungen über Belgrad zu unserem breiten Destinationsnetzwerk“, erklärte Jiří Marek, CEO von Air Serbia.

Air Serbia fliegt nun von Belgrad und Niš direkt zu insgesamt zehn Destinationen in Deutschland. Die Flüge von Belgrad nach München werden montags, dienstags, donnerstags und samstags um 07:10 Uhr durchgeführt, während die Rückflüge für 09:30 Uhr geplant sind. Mittwochs, freitags und sonntags starten die Flüge von Belgrad um 17:55 Uhr, die Rückflüge von München erfolgen um 20:15 Uhr. München ist eines der wichtigsten europäischen Wirtschafts-, Messe- und Tourismuszentren. Die Stadt ist bekannt für ihre reiche Geschichte, Architektur und zahlreiche Kulturveranstaltungen von weltweiter Bedeutung, unter denen das berühmte Oktoberfest besonders hervorzuheben ist. Gleichzeitig ist sie ein wichtiges Luftfahrt-Drehkreuz, das Passagieren zahlreiche Möglichkeiten für Weiterreisen in die ganze Welt bietet. Von München aus haben Passagiere über Belgrad gute Anschlussverbindungen zu anderen Städten im Streckennetz von Air Serbia, darunter: New York, Shanghai, Guangzhou, Istanbul, Athen, Thessaloniki, Rhodos, Korfu, Iraklio, Mykonos, Santorini, Larnaka, Tiflis, Izmir, Málaga, Neapel, Palermo, Catania, Malta, Varna, Bukarest, Sofia, Budapest, Wien, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Skopje, Tirana, Podgorica, Tivat, Mostar, Ohrid, Dubrovnik, Split, Rijeka, Pula, Zadar und Brač.

Dank des sorgfältig geplanten Flugplans etabliert sich Belgrad weiter als zentrales Transitdrehkreuz, das Bayern mit der Balkanregion, dem Mittelmeerraum sowie strategischen Destinationen in Nordamerika und Asien verbindet.

(red TT / JU)