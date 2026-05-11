Singapore Airlines stockt Kapazitäten nach München auf

Ab dem 26. Oktober 2026 erhöht Singapore Airlines die Frequenz nach München aufgrund hoher Nachfrage von sieben auf zehn wöchentliche Flüge und macht die Strecke damit zu den meistbedienten europäischen Routen im Netzwerk.

Singapore Airlines wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen ab dem 26. Oktober 2026 im Winterflugplan das Angebot an Nonstop-Flügen zwischen München und Singapur aufgrund der hohen Nachfrage deutlich erweitern: Drei neue Verbindungen (SQ340 und SQ339) pro Woche kommen hinzu, womit die Frequenz auf zehn wöchentliche Flüge in die bayerische Landeshauptstadt erhöht wird. Somit gehört München zu den meistbedienten europäischen Zielen im Netz von Singapore Airlines. Darüber hinaus werden die Frequenzen nach Manchester, Mailand und London Gatwick in den kommenden Monaten schrittweise ausgebaut.

Alastair Hay-Campbell, General Manager Germany, Austria & Switzerland, Singapore Airlines, betont: „Die neuen Abendflüge ab München bieten ideale Anschlussmöglichkeiten zu einer Vielzahl unserer Destinationen an, darunter Bangkok, Denpasar (Bali), Koh Samui, Jakarta, Ho Chi Minh City sowie die meisten Verbindungen nach Australien und Neuseeland. Dieser erweiterte Flugplan stellt einen wichtigen Schritt zur Stärkung unserer Präsenz im deutschen Markt dar und bietet unseren Kunden gleichzeitig mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten. Mit der Einführung des Winterflugplans 2026 wird Singapore Airlines 24 wöchentliche Flüge ab Frankfurt und München nach Singapur anbieten.“

Der erste Abendflug aus München mit der Flugnummer SQ339 soll am 26. Oktober 2026 um 20:30 Uhr Ortszeit in München starten und am 27. Oktober 2026 um 15:15 Uhr Ortszeit in Singapur landen.

Der Rückflug SQ340 startet an den drei Flugtagen montags, mittwochs und freitags am frühen Nachmittag um 12:55 Uhr Ortszeit in Singapur und landet um 19:10 Uhr in München.

Zum Einsatz kommt auf dieser Strecke ein Airbus A350-900 Langstreckenflugzeug mit insgesamt 253 Sitzplätzen in drei Reiseklassen: 42 in der Business Class, 24 in der Premium Economy Class und 187 in der Economy Class.

Weitere Frequenzerhöhungen in Europa

Singapore Airlines wird zudem im Winterflugplan die Verbindung nach Madrid auf fünf wöchentliche Flüge ausweiten, die künftig via Barcelona durchgeführt werden. Die bislang zweimal wöchentlich operierenden Flüge zwischen Singapur und Barcelona (SQ388 und SQ387) werden hierfür zu einer durchgehenden Singapur – Barcelona – Madrid-Route umstrukturiert. Mit der Aufnahme Madrids erweitert der Premium Carrier das europäische Streckennetz auf insgesamt 15 Destinationen und bedient damit neben Barcelona ein zweites Ziel in Spanien.

Ab dem 13. Juli 2026 wird die Verbindung Singapur – Manchester (SQ302/SQ301) von fünfmal wöchentlich auf täglich ausgebaut. Ab dem 25. Oktober 2026 erweitert Singapore Airlines auch die Verbindung nach London Gatwick: Die Strecke SQ314/SQ313 wird von drei auf sieben wöchentliche Flüge erhöht. Damit bedient SIA London künftig zweimal täglich über Gatwick sowie viermal täglich über Heathrow – insgesamt sechsmal täglich. Ebenfalls ab dem 25. Oktober 2026 operiert Singapore Airlines täglich nach Mailand: Die Verbindung SQ356/SQ355 erhöht sich von vier auf sieben wöchentliche Flüge. Die bisherige dreimal wöchentliche Route Singapur – Mailand – Barcelona (SQ378/SQ377) entfällt ab dem 27. Oktober 2026 zugunsten der neuen Madrid-Verbindung.

Flugscheine für die zusätzlichen Flüge ab München werden schrittweise in die Buchungssysteme eingegeben. Alle Flüge stehen noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen; der Einsatz von Flugzeugtypen kann aus betrieblichen Gründen variieren. Weitere Details sind der beigefügten Tabelle zu entnehmen.

26. Oktober 2026 – 27. März 2027 Der Sommerflugplan 2027 wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben SQ 340 Singapur -München Montag, Mittwoch, Freitag 12:55 Uhr – 19:10 Uhr Airbus A350-900LH

(red HL / GS / SQ)