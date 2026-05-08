AUA bedient Bremen durchgehend

Pünktlich zum zweiten Geburtstag bedient Austrian Airlines die Strecke von der Weser an die Donau erstmals durchgehend den gesamten Sommer mit vier statt drei wöchentlichen Verbindungen. Reisende ab Bremen können ab sofort montags, mittwochs, donnerstags und sonntags nach Wien fliegen. Zwischen Juli und September hebt die größte Airline Österreichs dann am Freitag statt am Donnerstag ab.

Am 6. Mai 2024 hat sich das Star-Alliance-Mitglied Austrian Airlines zum ersten Mal auf den Weg von Bremen in die österreichische Hauptstadt gemacht: In 95 Minuten verbindet die Fluggesellschaft den Nordwesten Deutschlands mit Wien – und mit nur einem Umstieg auch mit dem Rest der Welt.

Denn der Vienna Airport zählt neben den Flughäfen in Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, München und Zürich zu einem der insgesamt sechs internationalen Drehkreuze, mit denen der Bremen Airport per Direktflug verbunden ist.

(red HBG / BRE)