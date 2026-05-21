Cherry Blossom Business Event begeistert rund 120 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur in der AirportCity

Von Panels bis zu japanischer Kultur: Das dritte Cherry Blossom Business Event verwandelte die AirportCity am Flughafen Wien am 18. Mai 2026 erneut in einen Treffpunkt für den japanisch-österreichischen Austausch. Rund 120 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur nutzten die Veranstaltung, um aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen zu diskutieren, neue Kontakte zu knüpfen und japanische Traditionen zu erleben. Mit hochkarätigen Speakern wie dem japanischen Botschafter in Österreich H.E. Kiminori Iwama, dem Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Wolfgang Hattmannsdorfer, dem Generaldirektor der japanischen Außenhandelsorganisation Jetro in Österreich Tadashi Murakami sowie Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner stand insbesondere die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und Japan im Fokus.

Spannende Einblicke bei Podiumsdiskussionen

Bereits am Vormittag boten Panels und Diskussionen spannende Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Chancen internationaler Kooperationen. Am Podium mit dabei waren unter anderem H.E. Kiminori Iwama (japanischer Botschafter in Österreich), Wolfgang Hattmannsdorfer (Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus), Tadashi Murakami (Generaldirektor der japanischen Außenhandelsorganisation in Österreich), Günther Ofner (Vorstand der Flughafen Wien AG), Jan Schitter (Nissin Corporation), Harald Schnidar (ScarletRed), Sabine Stummer (SeiConsulting) sowie viele weitere Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik und Kultur.

Workshops, Teezeremonien und mehr: Japanisches Flair am Flughafen Wien

Neben den wirtschaftlichen Themen sorgte das umfangreiche Kulturprogramm für authentisches japanisches Flair in der AirportCity. Besucherinnen und Besucher konnten an Workshops zu Origami, Manga-Illustration und japanischer Kalligrafie teilnehmen oder traditionelle Sadō-Teezeremonien erleben. Auch die Ausstellungsflächen der Partnerstädte, Sponsoren und Institutionen stießen auf großes Interesse. Den musikalischen Abschluss bildete ein Konzert am Abend, das zahlreiche Gäste zum gemeinsamen Ausklang des Events nutzten.

Vienna AirportCity – perfekter Betriebsstandort mit nachhaltiger Perspektive

Ort der Veranstaltung war das Vienna Airport Conference & Innovation Center am Flughafen Wien. Mit insgesamt über 2.600 m² Eventfläche ist es die perfekte Location für Veranstaltungen aller Größenordnungen. Alle Eventflächen am Flughafen Wien sind über das Team des Conference & Innovation Center buchbar – darunter auch die wohl spektakulärste Location: „Level 22“ im 22. Stockwerk des Towers mit einem eindrucksvollen Blick über die gesamte Airportregion. Die Vienna AirportCity ist eine nationale und internationale Drehscheibe mit umfassendem Serviceangebot. Mit eigener Verkehrsinfrastruktur und exzellenter Anbindung an Straße, Schiene und Flugzeug, einem Facharztzentrum, einem WIFI NÖ Bildungscampus, einem Fitnesscenter, zwei Hoteleinrichtungen sowie zahlreichen Einkaufs- und Gastronomiemöglichkeiten ist die AirportCity ein perfekter Standort für Unternehmen. Über 250 Unternehmen sind am Flughafen-Standort vertreten, mehr als 23.000 Menschen sind hier beschäftigt. Außerdem stehen unter der Marke Airport Media attraktive Werbeflächen zur Verfügung – von Leuchtkästen bis zu digitalen Großformaten wie der Mega Wall im Terminal 3 oder der SkyBridge beim Flughafenzugang. Rund 100.000 Passagiere täglich sorgen für ca. 40 Millionen Werbekontakte pro Jahr.

(red BI / EG / DF / VIE)