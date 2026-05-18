Schwacher April für Flughafen Wien

Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,7 Mio. (-2,1%) Passagieren im April 2026
Im April 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) 3.675.425 Passagiere (-2,1% zu April 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im April 2026 deutlich auf 1.017.570 Reisende (+13,5%) und am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 79.181 Reisende (+66,5%) zu.
Standort Wien: 2,6 Mio. (-8,2%) Passagiere im April 2026
Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im April 2026 2.578.674 (-8,2%) Reisende.
Verkehrsentwicklung im Detail
Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 1.980.322 (-8,7%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere auf 575.488 (-7,2%). Die Flugbewegungen verzeichneten im April 2026 einen Rückgang auf 18.886 (-8,1%). Der Sitzladefaktor legte gegenüber dem April 2025 um 1,3 Prozentpunkte auf 82,2% zu. Das Frachtaufkommen lag bei 26.852 Tonnen (-0,5%).
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im April 2026 betrug nach Westeuropa 926.411 Reisende (-2,3% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im April 2026 insgesamt 188.079 Passagiere (-16,7%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 36.142 Reisende (-3,0%) und nach Afrika 30.649 (-7,8%). Aufgrund der Krisensituation im Nahen Osten verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang im April 2026 von -83,4% auf 16.925 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 7,0% auf 59.275 Reisende.
Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis April 2026: -1,5% in Wien und +2,9% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis April 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,5% auf kumuliert 8.691.493 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen stieg leicht um 0,2% auf 100.457 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 2,9% auf 12.023.442 Reisende.
Verkehrsentwicklung April 2026
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Flughafen Wien (VIE)
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04/2026
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Diff. % 2025
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01-04/2026
|
Diff. % 2025
|
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Passagiere an+ab+transit
|
2.578.674
|
-8,2
|
8.691.493
|
-1,5
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
1.980.322
|
-8,7
|
6.865.062
|
-2,6
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
575.488
|
-7,2
|
1.688.110
|
-2,8
|
|
Bewegungen an+ab
|
18.886
|
-8,1
|
66.308
|
-4,1
|
|
Cargo an+ab in to
|
26.852
|
-0,5
|
100.457
|
+0,2
|
|
MTOW in to
|
816.252
|
-7,9
|
2.966.553
|
-1,2
|
|
|
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)
|
|
|
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04/2026
|
Diff. % 2025
|
01-04/2026
|
Diff. % 2025
|
|
Passagiere an+ab+transit
|
1.017.570
|
+13,5
|
3.086.734
|
+14,7
|
|
Lokalpassagiere an+ab
|
1.016.780
|
+13,5
|
3.083.599
|
+14,8
|
|
Transferpassagiere an+ab
|
518
|
-5,1
|
2.596
|
-9,0
|
|
Bewegungen an+ab
|
6.568
|
+13,2
|
20.601
|
+11,5
|
|
Cargo an+ab (in to)
|
2.167
|
+7,5
|
7.843
|
-4,0
|
|
MTOW (in to)
|
257.731
|
+15,2
|
811.372
|
+12,9
|
|
|
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)
|
|
04/2026
|
Diff. % 2025
|
01-04/2026
|
Diff. % 2025
|
Passagiere an+ab+transit
|
79.181
|
+66,5
|
245.215
|
+48,3
|
Lokalpassagiere an+ab
|
79.181
|
+66,5
|
245.215
|
+48,3
|
Transferpassagiere an+ab
|
0
|
n.a.
|
0
|
n.a.
|
Bewegungen an+ab
|
527
|
+32,7
|
1.747
|
+24,1
|
Cargo an+ab (in to)
|
0
|
+1,3
|
1
|
-31,9
|
MTOW (in to)
|
18.562
|
+51,5
|
59.155
|
+36,7
|
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)
|
|
04/2026
|
Diff. % 2025
|
01-04/2026
|
Diff. % 2025
|
Passagiere an+ab+transit
|
3.675.425
|
-2,1
|
12.023.442
|
+2,9
|
Lokalpassagiere an+ab
|
3.076.283
|
-1,1
|
10.193.876
|
+2,9
|
Transferpassagiere an+ab
|
576.006
|
-7,2
|
1.690.706
|
-2,8
|
Bewegungen an+ab
|
25.981
|
-2,9
|
88.656
|
-0,4
|
Cargo an+ab (in to)
|
29.019
|
+0,0
|
108.302
|
-0,1
|
MTOW (in to)
|
1.092.545
|
-2,7
|
3.837.080
|
+1,9
(red / VIE)