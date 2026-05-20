EVA Air bietet neuen Self-Check-In am Flughafen Wien und beim City Airport Train (CAT)

EVA Air hat ab sofort neue Selbstbedienungs-CheckIn-Optionen, die den Abflug schneller und bequemer machen. Am Flughafen Wien können EVA Air-Passagiere ab vier Stunden und bis maximal 65 Minuten vor dem Abflug an Selbstbedienungsgeräten ihren Boardingpass selbst ausdrucken, danach ihr Gepäck beim „Bag Drop“ abgeben und am Automaten das Gepäcketikett selbst erstellen.

Zudem gibt es nun auch für Reisegäste, die vom Bahnhof Wien Mitte den City Airport Train (CAT) zum Flughafen nehmen, diese komfortable CheckIn-Möglichkeit. Bereits ab zehn Stunden und bis spätestens zwei Stunden vor dem Abflug können Passagiere direkt am Stadtterminal selbst einchecken, das Gepäcketikett ausdrucken und das Gepäck aufgeben. Voraussetzung ist ein gültiges CAT-Ticket.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop mit drei Serviceklassen und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok mit zwei Serviceklassen – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

(red HKG / BR)