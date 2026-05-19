Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Eurowings als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Eurowings baut ihr erfolgreiches „Sneaker Airline“-Konzept mit sofortiger Wirkung aus: Crews der größten deutschen Ferienfluggesellschaft können ihre weißen Sportschuhe mit Eurowings Logo künftig täglich zur Uniform tragen. Bislang war dies nur freitags im Rahmen der sogenannten „Sneaker Flydays“ möglich. Ab sofort gilt bei Eurowings die Devise: „Sneaker any day.“

Mit der Entscheidung greift die Lufthansa Group Airline gezielt den Wunsch der Belegschaft nach mehr Komfort im Arbeitsalltag auf und verleiht dem Auftritt ihres fliegenden Personals zugleich einen modernen, frischen Touch. Die Sneaker bringen nicht nur sichtbar „Good Vibes“ an Bord, sie stehen auch für ein zeitgemäßes Reisegefühl, das zur Airline passt – getreu dem Eurowings Markenversprechen: „Mehr Leichtigkeit für alle.“

Die weißen Sneaker setzen frische Akzente an Bord und am Boden und werden von den Mitarbeitenden als besonders komfortabel und authentisch wahrgenommen. Das positive Echo reicht dabei weit über die Belegschaft hinaus: Auch zahlreiche Fluggäste bewerten die Sneaker in Kundenfeedbacks und sozialen Medien regelmäßig positiv – kurz gesagt: Der Auftritt macht Passagiere wie Crews happy, ist man bei Eurowings überzeugt.

„Ob Geschäftsreise oder Urlaubsflug – kein anderer Schuh verbindet Professionalität, Komfort und Leichtigkeit so selbstverständlich wie der Sneaker“, sagt Eurowings CEO Max Kownatzki, selbst leidenschaftlicher Sneaker-Träger. „Der moderne Look unterstreicht zugleich unser Selbstverständnis als Europas Value-Airline – mit dem Anspruch, uns klar vom klassischen Low-Cost-Wettbewerb zu differenzieren. Das gilt nicht nur für Produkt- und Servicequalität, sondern auch für unseren Auftritt.“

(red IL / BZ / EW)