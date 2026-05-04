Neue Eurowings-Flugverbindung nach Klagenfurt gestartet

Drei wöchentliche Verbindungen ab sofort – rund 23.400 Sitzplätze im Sommer 2026

Der Flughafen Klagenfurt freut sich über den Start der diesjährigen Direktverbindung aus Köln. Die von Eurowings betriebene Strecke startet mit einer erhöhten Frequenz von drei wöchentlichen Flügen – jeweils montags, mittwochs und freitags, zum Einsatz kommen vorwiegend Flugzeuge der Type Airbus A319. Damit stehen im Sommer 2026 rund 23.400 Sitzplätze zur Verfügung, ein Plus von 7.800 Sitzen gegenüber dem Vorjahr.

Nordrhein-Westfalen rückt näher an Kärnten

Die Direktverbindung bietet attraktive Reisemöglichkeiten in beide Richtungen: für Urlauber, die die Kärntner Seen- und Bergwelt entdecken möchten, ebenso wie für Reisende, die einen Städtetrip in die Rheinmetropole planen – oder geschäftlich zwischen den beiden Wirtschaftsregionen unterwegs sind. Die Route spricht aber auch Reisende aus dem Benelux-Raum an: Für Reisende aus den Niederlanden stellt die Anreise per Flug aus Köln eine komfortable Anbindung an das beliebte Urlaubsland Kärnten dar. Die Strecke erschließt damit nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern einen deutlich größeren Markt für den Kärntner Tourismus. Umgekehrt eröffnet die direkte Zugverbindung vom Flughafen Köln nach Amsterdam Kärntnern eine attraktive Möglichkeit, auch die niederländische Metropole unkompliziert zu erreichen.

Mit der erfolgreichen Aufnahme der Verbindung mit erhöhter Frequenz unterstreicht der Flughafen Klagenfurt seine Bedeutung für den internationalen Tourismus und baut seine Rolle als wichtiger Mobilitätsknoten im Alpe-Adria-Raum weiter aus.

(red IWF / KLU)