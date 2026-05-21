Lufthansa Allegris First Class Suite mit Red Dot Award 2026 ausgezeichnet

Die Lufthansa Allegris First Class Suite erhält den renommierten Red Dot Award in der Kategorie Product Design 2026. Der Preis wird jährlich für Produkte aus 52 Kategorien verliehen, die sich durch eine herausragende Designqualität, Innovation, Funktionalität sowie Ergonomie auszeichnen. Verantwortlich für das Design der Allegris First Class Suite ist die Designagentur PriestmannGoode, die die Auszeichnung gemeinsam mit Lufthansa erhält.

Caroline Drischel, Senior Vice President Customer Journey Lufthansa Group, sagt:

„Mit Allegris haben wir von Anfang an einen hohen Anspruch verfolgt: ein Flugerlebnis zu schaffen, das Design, Komfort und Individualität auf höchstem Niveau vereint. Dass uns das gelungen ist, bestätigen der Red Dot Award und mehr als zwei Millionen zufriedene Passagiere, die Allegris bereits erlebt haben."

Die Lufthansa Allegris First Class setzt mit zwei Einzelsuiten und der Suite Plus einen neuen Maßstab für exklusives Reisen. Die separaten Kabinen mit deckenhohen Wänden und verschließbarer Tür schaffen eine Privatsphäre wie im eigenen zuhause: Gäste können ihre nahezu einen Meter breiten Sitze in der Suite nach persönlichen Bedürfnissen wärmen oder kühlen und das eigene Smartphone oder Tablet mit dem Entertainment-System verbinden. Ein 32 Zoll Bildschirm, kabellose „Over-Ear"-Kopfhörer und eine persönliche en-suite Garderobe sorgen dafür, dass keine Wünsche offenbleiben.

Ein besonderes Reiseerlebnis bietet die geräumigere und weltweit einzigartige Suite Plus – ideal für Einzelreisende mit dem Wunsch nach maximalem Platz und vollkommener Privatsphäre ebenso wie für Paare, die ihren Flug zu zweit in einer gemeinsamen Suite genießen möchten. Zwei Sitze, die sich zu einem komfortablen Doppelbett zusammenführen lassen, sowie ein Monitor der Größe, wie man ihn aus dem eigenen Wohnzimmer kennt, machen den Flug in der Suite Plus zum exklusivsten Reiseerlebnis über den Wolken.

Seit der Einführung im Jahr 2024 wurde das neue Kabinenkonzept von Lufthansa mehrfach prämiert. So wurde die Allegris Business Class unter anderem mit dem German Design Award 2024 und im darauffolgenden Jahr mit dem German Innovation Award, dem Business Traveller Award: Best European Business Class sowie dem International Design Award ausgezeichnet.

Fluggäste können Lufthansa Allegris aktuell auf zwei Flugzeugtypen erleben: im Airbus A350-900 ab München und der Boeing 787-9 ab Frankfurt. Mit aktuell zehn A350-900 und zwölf Boeing 787-9 im Linienbetrieb wächst die Allegris-Flotte kontinuierlich. Im Herbst kommt mit dem neuen Airbus A350-1000 der nächste Flugzeugtyp mit Allegris-Ausstattung hinzu und die neue Boeing 777-9 fliegt ab dem Frühjahr des kommenden Jahres mit der preisgekrönten Kabine. Bis Ende 2026 werden insgesamt 35 Flugzeuge aus Frankfurt und München mit Allegris an Bord im Einsatz sein.

(red IW / BF / LH)