Notlandung von Lufthansa A321neo - dummes Passagierverhalten verzögert Evakuierung

Nach der Notlandung eines A321neo von Lufthansa in Berlin ordnete die Besatzung eine Evakuierung an. Durch ihr dummes und fahrlässiges Verhalten gefährdeten zahlreiche Passagiere die Evakuierung. Im Ernstfall hätte das Menschenleben kosten können.

Kurz nach dem Start vom Flughafen Athen erhielt die Besatzung des Lufthansa A321neo D-AIEA eine Feuerwarnung für eine der Turbinen. Das Flugzeug hatte München als Ziel.

Die Piloten führten daraufhin eine Notlandung in Athen durch und ordneten eine Evakuierung an. Bei einer solchen muss das Handgepäck zurückgelassen werden. Doch Videoaufnahmen aus der Kabine zeigen wie etliche Passagiere in aller Ruhe ihr Handgepäck aus den Gepäckfächern nehmen. Durch dieses dumme und verantwortungslose Verhalten verzögerten sie die Evakuierung des Flugzeuges.

Die Feuerwarnung stellte sich zum Glück als Fehlalarm heraus, im Ernstfall hätte die Verzögerung wegen des Handgepäcks Menschenleben kosten können.

(red STP)