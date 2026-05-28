Lufthansa Cargo: Umfassende CEIV Zertifizierungen von IATA bestätigen Pharmakompetenz

CEIV steht für „Center of Excellence for Independent Validators“ und bestätigt höchste Qualitätsstandards für den Transport zeit- und temperatursensibler Healthcare-Produkte. Die Zertifizierung umfasst neben den Airline-Prozessen erstmals auch den IATA-Corporate-Ansatz, bei dem das Qualitätsmanagement und Prozesse eines Carriers ganzheitlich über das Netzwerk hinweg bewertet werden.

Das Corporate-Zertifikat wurde im Rahmen des diesjährigen World Cargo Symposiums in Lima von Brendan Sullivan, IATA Global Head of Cargo, an Oliver von Götz, Vice President Global Fulfillment Management bei Lufthansa Cargo, überreicht.

„Lufthansa Cargo zeigt mit der erneuten Zertifizierung eindrucksvoll, wie ganzheitliche Qualitätssicherung im globalen Luftfrachtgeschäft umgesetzt werden kann“, sagt Sullivan. „Das Unternehmen beweist, dass einheitliche Standards, zentrale Steuerung und lokale Umsetzung im gesamten Netzwerk Hand in Hand gehen und damit neue Maßstäbe für den sicheren Transport pharmazeutischer Produkte setzen.“

„Die Zertifizierung unterstreicht unsere kontinuierlich aufgebaute Pharmakompetenz in einer unserer strategischen Fokusindustrien“, sagt von Götz. „Durch den Austausch mit unseren Kunden sowie die konsequente Weiterentwicklung von Prozessen, Schulungen und Infrastruktur arbeiten wir täglich daran, ein verlässliches, einheitliches Qualitätsniveau entlang der gesamten Transportkette sicherzustellen.“

Corporate Approach stärkt globale Qualitätssteuerung

Der Corporate Approach wurde speziell für global agierende Unternehmen der Luftfahrtbranche entwickelt und betrachtet Qualitätsmanagement zentral und netzwerkübergreifend statt auf einzelne Stationen beschränkt. Qualitätsanforderungen wie Prozesse, Schulungen und Infrastruktur werden dabei zentral definiert, überwacht und lokal umgesetzt.

Die Zertifizierung umfasst neben den zentralen Pharma Hubs Frankfurt, München und Chicago auch ausgewählte eigene Stationen, darunter Atlanta, Washington D.C., Mexiko-Stadt, und New York. Hinzu kommen zahlreiche eigenständig zertifizierte, durch Handlingpartner (GHA) betriebene Stationen, wodurch Lufthansa Cargo über eines der größten Pharma-Netzwerke weltweit verfügt. Die Prüfungen fanden zwischen November 2025 und März 2026 statt.

Starke Basis für globale Pharmalogistik

Lufthansa Cargo blickt damit auf bereits zehn Jahre durchgehend bestätigte CEIV Pharma Kompetenz zurück. Seit der Erstzertifizierung im Jahr 2016 wurden Qualitätsstandards kontinuierlich weiterentwickelt und das globale Pharmanetzwerk sukzessive ausgebaut.

Heute verfügt Lufthansa Cargo über ein Netzwerk von mehr als 350 Stationen weltweit, darunter rund 230 Stationen für „Passive Temp Support“ sowie rund 120 Stationen für „Active Temp Control“. Standardisierte Prozesse, speziell geschulte Mitarbeitende und eine durchgängige Qualitätsüberwachung entlang der Transportkette bilden die Grundlage für den sicheren Transport temperatursensibler und zeitkritischer Pharmasendungen.

Die aktuelle CEIV Pharma Zertifizierung ist bis April 2029 gültig.

(red IW / HF / LHC)