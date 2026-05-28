Lufthansa fliegt auch im Winter weiter vom FMO nach München

Die Flugverbindung zwischen dem Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) und dem Lufthansa-Drehkreuz München bleibt auch im Winterflugplan 2026/27 uneingeschränkt bestehen. Dies ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Lufthansa und dem FMO in den vergangenen Wochen.

Die Verbindung wird damit auch von Ende Oktober 2026 bis Ende März 2027 mit bis zu vier täglichen Flügen fortgeführt. Gleichzeitig wird es weiterhin Verbesserungen im Flugplan geben, die optimierte Umsteigezeiten sowohl für innereuropäische Verbindungen als auch für Interkontinentalflüge ermöglichen. FMO-Geschäftsführer Andrés Heinemann erklärt Die Fortführung der Verbindung ist angesichts der derzeit sehr herausfordernden Rahmenbedingungen keineswegs selbstverständlich. Sie ist ein wichtiges Signal von Lufthansa für unsere Region und insbesondere für die regionale Wirtschaft. Deshalb appelliere ich vor allem an die Unternehmen, diese Verbindung weiterhin intensiv zu nutzen."

(red BK / SG / FMO)