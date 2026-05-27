Ryanair baut Pressburger Basis aus und nimmt neue Route auf

An der Basis der Fluggesellschaft Ryanair am Flughafen Pressburg/Bratislava wird ab dem Winterflugplan, also ab Ende Oktober 2026, bereits das vierte dort stationierte Flugzeug vom Typ B737 hinzukommen.

Nur ein Jahr nach der letzten Erweiterung der Basis um ein drittes Flugzeug erweitert die Fluggesellschaft ihre Basis in der slowakischen Hauptstadt erneut um ein weiteres Flugzeug, was die Eröffnung einer völlig neuen Direktverbindung nach Turin und den Betrieb von bis zu 23 Linienflügen im Winter ermöglicht – so viele wie noch nie zuvor im Streckennetz der Fluggesellschaft ab Bratislava im Winter.

Die Fluggesellschaft Ryanair ist seit Oktober 2005, also seit mehr als 20 Jahren, am Flughafen Pressburg/Bratislava tätig. Im Jahr 2015 eröffnete sie am Flughafen Pressburg/Bratislava eine Basis mit zwei dort stationierten Flugzeugen des Typs Boeing 737-800. Nach einem Jahrzehnt erweiterte er diese im Oktober letzten Jahres um ein drittes Flugzeug und wird sie in diesem Jahr um ein weiteres, viertes Flugzeug erweitern.

Drei der Strecken sind Neuheiten im Sommerflugplan 2026 und werden auch im Winter 2026/27 als neue Verbindungen angeboten, nämlich Direktflüge nach Warschau-Modlin, Paphos und Tirana. Darüber hinaus eröffnet die Fluggesellschaft eine völlig neue Strecke in die italienische Stadt Turin, die für das Turiner Grabtuch, ihre Fußballtradition und die Nähe zu den Alpen bekannt ist. Der erste Flug der neuen Strecke von Bratislava nach Turin ist für den 26. Oktober 2026 geplant. Geflogen wird zweimal wöchentlich, und zwar jeden Montag und Samstag.

Der Winterflugplan von Ryanair für Pressburg/Bratislava im Jahr 2026 umfasst:

4 stationierte Flugzeuge

4 neue Strecken: Turin, Warschau-Modlin, Paphos, Tirana (die letzten 3 sind Neuheiten im Winter, die bereits seit Sommer 2026 bedient werden)

insgesamt 23 Linienflüge

rund 2 Millionen Passagiere pro Jahr

Im Vergleich zum Winterflugplan 2025/26 des Vorjahres, als 21 Linienflüge im Angebot waren, steigt die Zahl der Ryanair-Ziele im Winter 2026/27 auf 23 Linienflüge. Derzeit betreibt Ryanair im Sommer 2026 33 Linienflüge ab Pressburg/Bratislava – so viele wie nie zuvor seit Beginn seiner Tätigkeit am Flughafen Bratislava.

Direktflüge von Ryanair ab Pressburg/Bratislava im Winterflugplan 2026/2027 – 23 Verbindungen ab Bratislava zu folgenden Zielen: Alicante, Athen, Bari, Barcelona, Brüssel-Charleroi, Dublin, Eindhoven, Lamezia Terme, Lanzarote, London-Stansted, Málaga, Malta, Manchester, Mailand-Malpensa, Neapel, Paphos, Palermo, Rom-Ciampino, Thessaloniki, Tirana, Turin, Trapani, Warschau-Modlin.

(red IW / HF / BTS)