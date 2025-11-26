Ryanair stockt Angebot ab Pressburg/Bratislava in 2026 kräftig auf

Insgesamt 33 regelmäßige Flugverbindungen, davon 10 neue, wird die Fluggesellschaft Ryanair während des Sommerflugplans 2026 vom Flughafen M. R. Štefánik aus anbieten. Das Rekordangebot an Flugverbindungen für den Sommer stellte der Chef der größten Billigfluggesellschaft Europas, Michael O′Leary von Ryanair, in Pressburg/Bratislava vor.
Zuletzt war O'Leary im November 2014 am Flughafen Pressburg/Bratislava gewesen, als er die Eröffnung einer Ryanair-Basis in Bratislava mit zwei stationierten Flugzeugen vom Typ Boeing 737-800 ankündigte. Die Ryanair-Basis wurde am 30. März 2005 am Flughafen M. R. Štefánik eröffnet. Ein drittes Flugzeug wurde im Oktober 2025 zur Ryanair-Basis in Pressburg/Bratislava hinzugefügt.
Von den ursprünglich vier Verbindungen, die vor 20 Jahren von Pressburg/Bratislava aus starteten, ist das Angebot auf derzeit rekordverdächtige 33 Destinationen angewachsen, zu denen Ryanair im Sommer 2026 regelmäßige Flüge von Pressburg/Bratislava aus anbieten wird. In diesem Zeitraum hat Ryanair bereits mehr als 17 Millionen Passagiere von und nach Pressburg/Bratislava befördert.
Insgesamt 10 neue Verbindungen werden im Sommer 2026 von Pressburg/Bratislava nach Alicante, Athen, Barcelona, Lamezia Terme, Malaga, Neapel, Palermo, Pisa, Tirana und Warschau (Flughafen Modlin) angeboten.
(red TT / BTS)