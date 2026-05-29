Schweden stellt Ukraine für Verteidigung 18 Saab JAS 39 Gripen zur Verfügung

Das früher neutrale Schweden, das aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine der NATO beigetreten ist, unterstützt die Ukraine mit modernen Kampfflugzeugen.

Schweden schenkt der Ukraine 16 Maschinen des Typs Saab JAS 39 C/D Gripen. Die Maschinen sollen Anfang 2027 eintreffen, die Ausbildung beziehungsweise Umschulung ukrainischer Piloten auf den neuen Typ läuft bereits.

Zusätzlich wird die Ukraine 20 Saab JAS 39 E Gripen käuflich erwerben - voraussichtlich im Jahr 2030.

Russland hat die Ukraine im Februar 2022 völkerrechtwidrig überfallen. Die russischen Truppen begehen dabei regelmäßig schwerste Kriegsverbrechen, darunter gezielter Luftterror gegen zivile ukrainische Infrastruktur.

(red)