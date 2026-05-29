Schweden stellt Ukraine für Verteidigung 18 Saab JAS 39 Gripen zur Verfügung

Schweden schenkt der Ukraine 16 Maschinen des Typs Saab JAS 39 C/D Gripen. Die Maschinen sollen Anfang 2027 eintreffen, die Ausbildung beziehungsweise Umschulung ukrainischer Piloten auf den neuen Typ läuft bereits.
Zusätzlich wird die Ukraine 20 Saab JAS 39 E Gripen käuflich erwerben - voraussichtlich im Jahr 2030.
Russland hat die Ukraine im Februar 2022 völkerrechtwidrig überfallen. Die russischen Truppen begehen dabei regelmäßig schwerste Kriegsverbrechen, darunter gezielter Luftterror gegen zivile ukrainische Infrastruktur.
(red)