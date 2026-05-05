Seniorenreisen heben ab Klagenfurt nach Bulgarien ab

Am Flughafen Klagenfurt sind die diesjährigen Charterflüge zum traditionellen Frühjahrstreffen des spezialisierten Reiseanbieters SeniorenReisen erfolgreich gestartet. Auch heuer bringt das beliebte Reiseformat zahlreiche Gäste aus Kärnten komfortabel und direkt in eine attraktive Urlaubsdestination.

In diesem Jahr führt die Reise an die bulgarische Schwarzmeerküste: Angeflogen wird Varna, von wo aus es weiter in das Seebad Albena geht – bekannt als „Perle“ der Region und geschätzt für seine weitläufigen Strände, gepflegten Anlagen und idealen Bedingungen für einen entspannten Urlaub.

Rund 500 Fluggäste reisen mit SeniorenReisen von Klagenfurt nach Varna

Insgesamt sind drei Abflüge zum Frühjahrstreffen im Flugplan, jeweils samstags im Mai. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320 der Airline Freebird Airlines, der die Reiseteilnehmer bequem und direkt an ihr Urlaubsziel bringt.

Mag. Gerlinde Zehetner, Geschäftsführerin des Pensionistenverbandes Österreichs und von SeniorenReisen: „Wir freuen uns über die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem Flughafen Klagenfurt. Als einer der wenigen Reiseveranstalter Österreichs bieten wir Abflüge von allen regionalen Flughäfen und bringen mit exklusiven Charterflügen österreichweit rund 4.000 Gäste nach Varna/Albena. Auch für das Frühjahrstreffen 2027 nach Kos werden unsere Kärntner Gäste wieder von ihrem Heimat-Flughafen reisen können.“

(red FIG / KLU)