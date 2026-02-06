Flughafen Klagenfurt wirbt für sich in Slownien

Der Flughafen Klagenfurt präsentiert sich auch in diesem Jahr auf der internationalen Tourismusmesse Alpe-Adria Fair im slowenischen Laibach und setzt damit gezielt auf die Ansprache slowenischer Gäste. Die Messe findet von 4. bis 7. Februar im Laibach Exhibition and Convention Center statt und zählt zu den wichtigsten Branchentreffen für Tourismus, Medien und Reiseinteressierte im Alpe-Adria-Raum.

Ziel des Messeauftrittes ist es, insbesondere den slowenischen Markt auf das Flugangebot in Klagenfurt aufmerksam zu machen und das Bewusstsein für die kurzen Wege und die gute Erreichbarkeit des Flughafen Klagenfurt zu stärken. Besonders gefragt ist die Verbindung von Klagenfurt nach Mallorca, die im Sommer 2026 fünfmal pro Woche angeboten wird und sich großer Beliebtheit bei Reisenden aus Slowenien erfreut. Auch das im heurigen Sommer erweiterte Angebot nach Köln mit Eurowings mit drei wöchentlichen Flügen wird stark nachgefragt.

Ein spezieller Programmpunkt war der Presseempfang des Flughafens am Eröffnungstag der Messe, bei dem die anwesenden slowenischen Journalistinnen und Journalisten über die aktuelle Entwicklung des Flughafens, neue Flugangebote sowie strategische Schwerpunkte informiert wurden.

Das kontinuierlich steigende Interesse bestätigt das Potenzial für weiteres Wachstum und eine noch stärkere Vernetzung mit dem slowenischen Markt.

Die Alpe-Adria Messe bietet eine umfassende Plattform für Urlaub, Reisen und Freizeit und vereint mehr als 300 Aussteller aus den Bereichen Reiseveranstaltung, Hotellerie, Mobilität und Freizeitwirtschaft. Sie richtet sich sowohl an Fachbesucher als auch an private Urlauber und verzeichnet jährlich steigende Besucherzahlen – im Vorjahr besuchten über 20.000 Interessierte die Messe. https://www.alpeadria.si/en/

(red / KLU)