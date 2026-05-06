VIENNA Lounge zum dritten Mal in Folge beste Airport-Lounge

Die VIENNA Lounge am Flughafen Wien bietet einen Rückzugsort der Extraklasse – und erzielt bei den renommierten Priority Pass Excellence Awards einen Hattrick: Sie wird 2026 bereits zum dritten Mal in Folge als „Lounge of the Year“ in Europa ausgezeichnet. Die Auszeichnungen basieren auf 700.000 Mitgliederbewertungen aus dem globalen Priority-Pass-Netzwerk, das heute mehr als 1.800 Flughafenlounges und Reiseerlebnisse in 146 Ländern umfasst. Im Jahr 2025 nutzten erstmals mehr als eine Million Gäste die VIENNA Lounge und die SKY Lounge am Flughafen Wien.

„Drei Titel in Folge sind ein klares Signal: Die VIENNA Lounge setzt europaweit Maßstäbe. Sie steht für das, was Wien ausmacht – Qualität, Stil, ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Gastfreundschaft. Dieses Zusammenspiel übersetzen wir konsequent in ein Reiseerlebnis auf internationalem Top-Niveau. Der Award ist vor allem dem großen Engagement unseres Teams sowie der starken Zusammenarbeit mit unseren Partnern DoN group und Leopold Museum zu verdanken“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Bereits zum 18. Mal stellen die Priority Pass Excellence Awards weiterhin die herausragendsten Leistungen unseres globalen Netzwerks in den Mittelpunkt, wobei unsere Partner die Messlatte Jahr für Jahr noch höher legen. Angesichts einer Nachfrage nach Premium-Reiseerlebnissen auf einem Höchststand sind Reisende zunehmend bestrebt, jeden Moment ihrer Reise bedeutungsvoller und unvergesslicher zu gestalten. Reisende erwarten Vielseitigkeit, Qualität und authentische lokale Erlebnisse – und unsere Partner erfüllen alle drei Anforderungen. Die Priority Pass Excellence Awards würdigen jene Partner, die kontinuierlich über das Erwartete hinausgehen und außergewöhnliche Momente schaffen, die das Reiseerlebnis unserer Mitglieder nachhaltig bereichern. Wir gratulieren den diesjährigen Preisträgern“, sagt Christopher Evans, CEO von Collinson International.

Priority Pass Excellence Awards 2026: VIENNA Lounge ist Nummer 1 in Europa

Die VIENNA Lounge am Flughafen Wien wurde bei den Priority Pass Excellence Awards 2026 zur „Lounge of the Year, Europe Winner“ gekürt und ist damit die beste Lounge in Europa innerhalb des Priority Pass-Netzwerkes. Bereits zum dritten Mal erhält die VIENNA Lounge einen Award mit Spitzenplatzierung. Die Bewertung des weltweiten Priority Pass‐Netzwerks basiert auf mehr als 700.000 Mitgliederbewertungen und ‐rezensionen und erfolgt nach einer Vielzahl von Kriterien, darunter Qualität der Einrichtung, Kundenservice, Auswahl und Qualität an Speisen und Getränken und allgemeine Zufriedenheit.

VIENNA Lounge: Exklusives Ambiente, Wiener Eleganz, heimische Kunst und Kulinarik

Auf rund 2.500 m² lässt die VIENNA Lounge keine Wünsche offen: Elegantes Interieur mit Designelementen aus der Wiener Schule, bequeme und hochwertige Möbel und ein Panorama‐Blick auf das Vorfeld schaffen ein helles und angenehmes Ambiente. Duschmöglichkeiten, Ruheräume und sogar ein hochwertig ausgestatteter Konferenzbereich mit Vorfeld‐Blick bilden umfassende Services für Reisende. Im Fokus der Passagierlounges des Flughafen Wien stehen erstklassiger Service und echte österreichische Gastfreundschaft – spürbar gemacht durch ein engagiertes Team, das täglich daran arbeitet, den Aufenthalt für alle Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten. Für das kulinarische Konzept sorgt die DoN group, Österreichs größtes privat geführtes Cateringunternehmen. Besonders eindrucksvoll: In Kooperation mit dem Leopold Museum ist die gesamte Lounge mit hochwertigen Kunstdrucken von bekannten Werken bedeutender heimischer Künstler wie Egon Schiele, Gustav Klimt und vielen mehr versehen – Reisende fühlen sich so in der VIENNA Lounge wie in Wien von seiner schönsten Seite.

DoN group – Österreichs größtes privat geführtes Cateringunternehmen

Seit März 2021 serviciert DoN die exklusiven Passagierlounges am Flughafen Wien, darunter auch die VIENNA Lounge, und bietet kulinarische Genüsse und Gastfreundschaft auch höchstem Niveau. Mit maßgeschneidertem Angebot und starkem Österreich‐Bezug erfüllen die Konzepte von DoN höchste Qualitätsansprüche. Die DoN group wurde 1992 von Josef Donhauser gegründet, der das Unternehmen seither erfolgreich aufgebaut und zum größten privat geführten Cateringunternehmen Österreichs entwickelt hat. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte F&B- und Hospitality-Konzepte für Flug- und Bahngesellschaften und fungiert als Premium-Caterer für Events, Kongresse sowie Sport- und Kulturorganisationen. Die Gruppe betreibt zudem zahlreiche Restaurants im In- und Ausland.

Leopold Museum kuratiert ausgewählte Kunstdrucke für die VIENNA Lounge

Dank einer Kooperation mit dem Leopold Museum ermöglicht das kunstvolle Gestaltungskonzept der VIENNA Lounge Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt in die Atmosphäre von Wien 1900 einzutauchen. Hochwertige Reproduktionen zeigen ausgewählte Gemälde und Grafiken von Gustav Klimt, Egon Schiele und Koloman Moser sowie historische Plakate von Exponenten der Wiener Secession aus der Sammlung des Leopold Museum. Zu sehen sind in der VIENNA Lounge unter anderem Egon Schieles berühmte Selbstporträts und seine einzigartigen Frauendarstellungen, allen voran das Bildnis Wally Neuzil, sowie Gustav Klimts Hauptwerk Tod und Leben.

Priority Pass: Weltmarktführer mit Zugang zu über 1.800 Airport‐Lounges und Reiseerlebnisse

Priority Pass ist ein weltweit führendes System zur Benutzung von über 1.800 Flughafenlounges und weiteren Reiseerlebnissen an über 841 Flughäfen in 146 Ländern. Mitglieder haben dabei Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl an Premium‐Erlebnissen ‐ von Spas über Schlafkabinen bis hin zu Restaurants ‐ die jede Reise zu etwas Besonderem machen. Durch den weiteren Aufbau von Partnerschaften mit anderen führenden Marken trägt Priority Pass dazu bei, der Welt ein besseres Reiseerlebnis zu bieten. Mehr Information zu Priority Pass ist zu finden unter www.prioritypass.com/de.

(red / VIE)