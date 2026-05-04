Fotostrecke: Grumman HU-16 Albatross auf dem Flughafen Wien

Ein ganz besonderer Besucher, seltener als ein vierblättriges Kleeblatt, ließ am gestrigen Sonntag die Herzen der Planespotter am Flughafen Wien höher schlagen. Ein historisches Amphibienflugzeug des Typs Grumman HU-16 Albatross machte eine Stippvisite in der österreichischen Hauptstadt. Möglicherweise war es sogar die Erstlandung dieses Typs überhaupt. Eine Fotostrecke von Johannes Bauer.

Die Grumman HU-16 Albatross ist ein amerikanisches Amphibienflugzeug, das heißt sie kann sowohl vom Wasser als auch vom Land aus operieren. Die HU-16 wurde Ende der 1940er Jahre als Nachfolger der Grumman Goose, Widgeon und Mallard entwickelt. Von 1947 bis 1959 wurden insgesamt 464 Exemplare produziert. Die wichtigsten Nutzer der HU-16 waren die United States Air Force, US Navy sowie die US Coast Guard. Als Antrieb dienten zwei Neunzylinder Wright R-1820-76 mit jeweils 1425 PS.

Die gestern in Wien zu bestaunende Maschine wurde etwa 1951 gebaut, ging durch mehrere Hände und war auch länger abgestellt, ehe sie 2007 umfassend restauriert wurde.Das Flugzeug mit der Kennung N98TP ist eine von nur noch wenigen weltweit flugfähigen Albatross und wird von der Meyers Manx Airways Airways (Instagram-Account mit vielen Fotos des Flugzeuges) betrieben - immer wieder ist es auch in Europa zu Gast, wie dieser Beitrag mit spektakulären Fotos aus dem Jahr 2023 zeigt.

Die N98TP landete gegen 10 Uhr in Wien und verließ die österreichische Hauptstadt gut 1 Stunde später wieder.

Fotoimpressionen:

Auf dem Weg zur Piste 16 für den Start.

(red JB, CvD)