Air Corsica hebt in Wien ab

Korsika rückt für österreichische Reisende näher: Der korsische Flag-Carrier Air Corsica ist neu in Wien vertreten und fliegt seit 7. Juni 2026 direkt nach Ajaccio, der Hauptstadt Korsikas. Bereits eine Woche später, ab 14. Juni 2026, nimmt die Fluglinie zusätzlich Bastia in ihr Streckennetz ab Wien auf. Die neuen Direktverbindungen stärken das touristische Angebot ab Wien und eröffnen komfortablen und schnellen Zugang zu einer der vielfältigsten und spektakulärsten Inseln Europas. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A320.

„Kaum ein anderes Reiseziel verbindet mediterranes Lebensgefühl, eindrucksvolle Küstenlandschaften und spektakuläre Bergwelten so einzigartig wie Korsika – und das nur knapp zwei Flugstunden von Wien entfernt. Mit Air Corsica wird die ‚Insel der Schönheit‘ ab Wien noch besser erreichbar und unser Sommerangebot mit Ajaccio und Bastia um gleich zwei attraktive Mittelmeerziele erweitert. Korsikas Nationalairline ist dabei genau der richtige Partner, um das touristische Potenzial Korsikas für österreichische Reisende noch stärker erlebbar zu machen. Willkommen in Wien, Air Corsica!“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wir freuen uns sehr über den Start dieser beiden neuen Direktverbindungen zwischen Wien sowie Ajaccio und Bastia. Der Ausbau unseres Angebots außerhalb der Public-Service-Obligation-Regelungen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Wachstumsstrategie und unseres Vorhabens, unser internationales Streckennetz weiter zu stärken. Langfristig möchten wir die Laufzeit dieser derzeit von Anfang Juni bis Anfang Oktober geplanten Verbindungen für 2026 sogar noch ausweiten. Wie die gesamte Tourismus- und Luftfahrtbranche setzen auch wir uns für eine ausgewogenere Verteilung der Reisebewegungen über das ganze Jahr hinweg ein, um einen nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Tourismus zu fördern“, so Marie-Hélène Casanova-Servas, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Air Corsica.

Mit Air Corsica nonstop von Wien nach Ajaccio und Bastia

Air Corsica fliegt ab sofort bis zum 4. Oktober einmal wöchentlich (sonntags) nach Ajaccio. Ab 14. Juni bis 30. September bedient Air Corsica die Strecke nach Bastia, zweimal wöchentlich (mittwochs und sonntags). Geflogen wird mit einem modernen Airbus A320.

Korsika: Karibikflair, Bergwelten und mediterrane Küstenstädte

Die neuen Direktverbindungen machen Korsika besonders attraktiv für individuelle Rundreisen. Ajaccio im Westen und Bastia im Norden liegen nur rund zweieinhalb Autostunden voneinander entfernt und eröffnen zwei unterschiedliche Zugänge zur Insel: Ajaccio steht für südliches Mittelmeerflair, historische Altstadtgassen, Napoleons Geburtshaus und traumhafte Badebuchten. Bastia begeistert mit seinem alten Hafen, italienisch geprägter Architektur, lebendiger Altstadt und der Nähe zu den langen Stränden der Ostküste. Auch der Süden Korsikas ist von Ajaccio aus komfortabel erreichbar: Bonifacio, eine der eindrucksvollsten Küstenstädte des Mittelmeers, liegt rund zwei Autostunden entfernt. Die Stadt thront spektakulär auf hellen Kalksteinfelsen über dem Meer und zählt mit ihrer historischen Oberstadt, dem Naturhafen und spektakulärem Blick Richtung Sardinien zu den großen Höhepunkten jeder Korsika-Reise. Korsika gilt nicht umsonst als „Île de Beauté“ – Insel der Schönheit.

Über Air Corsica

Air Corsica ist die regionale Fluggesellschaft der französischen Mittelmeerinsel Korsika und verbindet seit 1989 zuverlässig die Insel mit rund 37 Destinationen in Frankreich und Europa. Die Airline steht für hohe Servicequalität, regionale Verbundenheit und komfortables Reisen – sowohl für Geschäftsreisende als auch für Urlaubsgäste. Mit einer Flotte von 14 modernen Flugzeugen und einem starken Fokus auf Kundennähe trägt Air Corsica wesentlich zur touristischen und wirtschaftlichen Anbindung Korsikas bei. Mehr Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.aircorsica.com.

(red TT / VIE)