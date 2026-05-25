Fotostrecke: Dritter AUA Dreamliner auf dem Flughafen Wien gelandet

Am Pfingststonntag war es soweit. Die dritte Boeing 787-9 für die AUA landete auf dem Flughafen Wien. Ein Fotobericht von Patrick Huber (Text), Thomas Ranner und UF / Austrian Wings Media Crew (Fotos).

Im April dieses Jahres hatte die AUA ihre dritte Boeing 787-9 - eine gebrauchte Maschine der Muttergesellschaft Lufthansa - übernommen. Nach technischen Arbeiten in Asien wurde die auf das Kennzeichen OE-LPG registrierte Maschine vom 9. auf den 10. Mai zur Lackierung ins spanische Teruel überstellt. Am gestrigen Pfingststonntag flog sie dann von dort endlich zu ihrer Heimatbasis - dem Flughafen Wien Schwechat. Im Cockpit saßen die erfahrenen AUA-Kapitäne Helmut Haubenwaller (seit 2019 Chefpilot) und Christoph Bräuer, Chief Flight Instructor Boeing 777/787 bei Austrian Airlines.

Fotos: Thomas Ranner

Gegen 15:15 Uhr österreichischer Zeit startete die Boeing 789-9, OE-LPG, in Teruel, flog zunächst Richtung Süden und ging dann auf Nordwestkurs. In einer ungewöhnlich hohen Reiseflughöhe von 43.000 Fuß (da sich keine Passagiere und nur wenig Treibstoff für den kurzen Flug an Bord befanden, war die Maschine ausgesprochen leicht) - umgerechnet etwa 13.100 Meter - flog die "Papa Golf" Richtung Österreich. Gegen 17 Uhr Lokalzeit begann die Maschine etwas südwestlich der österreichischen Grenze ihren Sinkflug. Wenige Minuten später flog der Dreamliner in der Nähe von Villach in den österreichischen Luftraum ein. Kurz nach 17:30 Uhr setzte der Neuzugang dann sicher auf der Piste 34 auf und rollte anschließend zu seiner Parkposition vor der AUA-Technik.

Die letzten Meter wurde die Maschine geschleppt. Man beachte, dass die Lackierung des "s" von "Austrian" auf der linken Seite des Rupfes von den spanischen Lackierern nicht korrekt ausgeführt wurde.

In den kommenden Tagen treffen die Experten der AUA-Technik nun die letzten Vorbereitungen für den Einsatz der OE-LPG im Linienverkehr.

Willkommen in Wien, "Papa Golf"!

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Text: Patrick Huber

Fotos: Thomas Ranner & UF / Austrian Wings Media Crew (Titelbild)