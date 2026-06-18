Airlink startet erstmals Nonstop-Flüge zwischen Kapstadt und Sansibar

Airlink, eine Regionalfluggesellschaft im südlichen Afrika, nimmt ab Oktober 2026 erstmals eine Nonstop-Verbindung zwischen Kapstadt und Sansibar auf. Zum Einsatz kommen die neuen Embraer E195-E2 Jets.

Die Flüge sind ab sofort buchbar und werden einmal wöchentlich durchgeführt. Sansibar zählt mit seinen Gewürzplantagen, Traumstränden, faszinierender Unterwasserwelt, exklusiven Resorts sowie der historischen UNESCO-geschützten Altstadt Stone Town zu den beliebtesten Reisezielen im Indischen Ozean. Nach dem Start der Johannesburg–Sansibar-Verbindung am 03. Juni 2026 ist dies bereits die zweite Airlink-Strecke nach Sansibar.

Passagiere mit bestehenden Airlink-Buchungen auf der Strecke Kapstadt–Johannesburg–Sansibar können kostenfrei auf den neuen Direktflug umbuchen, sofern die gleiche Reiseklasse verfügbar ist.

Flugzeiten ab 03. Oktober 2026 (jeweils samstags)

Flug Strecke Abflug Ankunft 4Z356 Kapstadt – Sansibar 08:15 14:30 4Z357 Sansibar – Kapstadt 15:30 20:50

Die Flugzeit beträgt etwas mehr als sechs Stunden und wurde speziell auf Freizeitreisende abgestimmt, um angenehme Abflug- und Ankunftszeiten ohne Nachtflüge zu ermöglichen.

Auf der Strecke setzt Airlink ihre modernen Embraer E195-E2 Flugzeuge mit 124 Sitzplätzen in einer komfortablen Zwei-Klassen-Konfiguration ein. Besonders angenehm: Es gibt ausschließlich Fenster- und Gangplätze – keine Mittelsitze.

An Bord genießen Gäste kostenfreie Mahlzeiten und Getränke sowie großzügige Freigepäckmengen:

20 kg Freigepäck in der Economy Class

30 kg in Full-Fare Economy

zusätzlich 15 kg Sportgepäck

Neben dem Tourismus gewinnt Sansibar auch wirtschaftlich zunehmend an Bedeutung – insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Produktion, maritime Dienstleistungen sowie Öl- und Gasexploration. Die Einreise wird zudem durch das neue elektronische Visasystem bzw. Visa-on-Arrival erleichtert.

Airlink wurde 1992 gegründet und ist heute nach eigenen Angaben die führende privatgeführte Regionalfluggesellschaft im südlichen Afrika.

Mit einer modernen Flotte von mehr als 70 Jets bedient Airlink zahlreiche Städte und Destinationen im südlichen Afrika sowie auf Madagaskar und der Insel St. Helena. Über ihre renommierten internationalen Partner-Airlines sowie die FlyNamibia-Franchise bietet Airlink weltweite Anschlussmöglichkeiten.

Mit dem innovativen Vielfliegerprogramm „Skybucks“ belohnt Airlink ihre treuen Kund. Zudem besteht eine Partnerschaft zwischen Skybucks und dem Qatar Airways Privilege Club Programm.

Airlink ist Mitglied der International Air Transport Association (IATA), nach dem IOSA-Sicherheitsauditprogramm zertifiziert und verfügt außerdem über die IATA Environmental Assessment (IEnvA)-Zertifizierung im Bereich Umweltmanagement.

(red TT / Airlink)