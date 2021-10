Ethiopian Airlines schliesst Interline-Abkommen mit Südafrikas Airlink

Ethiopian Airlines (ET) freut sich, die Unterzeichnung eines Interline-Abkommens mit Airlink(4Z), einer Fluggesellschaft mit Sitz in Johannesburg, Südafrika, bekannt zu geben. Das Abkommen wurde geschlossen, um Passagieren nahtloses Reisen mit einem einzigen Ticket und günstigeren Tarifen zwischen Punkten innerhalb der synergetischen Netzwerke der beiden Fluggesellschaften zu ermöglichen. Dank des Interline-Abkommens können Passagiere ihre Reisen problemlos buchen, da sie eine einfache Verbindung zu den von Ethiopian und Airlink angeflogenen Zielen ermöglicht.

Tewolde GebreMariam, Group CEO von Ethiopian Airlines, sagte: "In unserem kontinuierlichen Engagement und Bestreben, unseren Service über unser umfangreiches Netzwerk in Afrika hinaus zu erweitern, freuen wir uns, unsere Zusammenarbeit zu verstärken und Airlink zu unserer Liste wachsender Partner in Afrika hinzuzufügen". Er fügte hinzu: "Da Südafrika den größten Markt des Kontinents darstellt und die Industrieakteure in der Region sich stark verändert haben, wird die Umsetzung dieses Interline-Abkommens den Reisenden den Zugang zu/von südafrikanischen Regionalflughäfen und äthiopischen Zielen auf fünf Kontinenten erleichtern."

Ethiopian Airlines hat verschiedene Partnerschaftsabkommen mit afrikanischen und globalen Fluggesellschaften geschlossen.

