Bugfahrwerk von Lufthansa 787 Dreamliner knickt ein - mehrere Verletzte

Auf dem Gate am Flughafen Frankfurt kollabierte heute plötzlich das Bugfahrwerk einer Boeing 787 Dreamliner. Das Flugzeug wurde schwer beschädigt, mehrere Crewmitglieder verletzt.

Die Boeing 787-9 D-ABPQ der Lufthansa wurde am Gate A15 des Frankfurter Flughafens gerade für den Flug LH450 nach Los Angeles vorbereitet, als plötzlich das Bugfahrwerk kollabierte und der erst wenige Monate alte Zweistrahler wortwörtlich "auf die Nase" fiel.

Passagiere befanden sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls glücklicherweise keine an Bord, wohl aber die Crew. Einige Besatzungsmitglieder erlitten Verletzungen. Das Flugzeug wurde schwer beschädigt, zumal auch eine Frachtluke geöffnet war und nun völlig verzogen ist. Möglicherweise hat auch die Rumpfstruktur selbst großen Schaden genommen.

Die Ursache des Zwischenfalls wird untersucht. Der Schaden selbst ist zwar durch die Versicherung gedeckt, die Folgekosten für den vermutlich monatelangen Ausfall des Flugzeuges müssen jedoch von Lufthansa selbst getragen werden.

(red)