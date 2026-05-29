Kuala Lumpur, Houston, Singapur: Lufthansa fliegt ab Oktober neue Ziele mit Allegris an

Lufthansa setzt mehr denn je auf Premium: Nach der Einführung des neuen Bordservices auf allen Langstreckenflügen Anfang Mai, steigt ab dem kommenden Winter die Zahl der angebotenen Destinationen, auf denen die neue Allegris Kabine an Bord zu erleben ist, deutlich. Die neue Kabinenausstattung wurde 2024 eingeführt und bietet Fluggästen in allen Klassen ein exklusives und individuelles Erlebnis mit innovativen Sitzkonzepten, hochwertigen Materialien und modernster Technologie.

Gleich elf neue Ziele fliegt Lufthansa im Winter 2026/27 mit Allegris an Bord an. Ab Frankfurt auf der Langstrecke neu nach Vancouver (Kanada), Houston (USA), Denver (USA), Atlanta (USA), Detroit (USA), San José (Costa Rica), Seoul (Südkorea) – und Kuala Lumpur. Lufthansa bietet die neue Verbindung in die Hauptstadt Malaysias ab dem 25. Oktober fünfmal wöchentlich als Nonstop-Flug an.

Mit der Aufnahme der Flüge nach Kuala Lumpur stärkt Lufthansa Airlines ihr Netzwerk in Südostasien und setzt auf Wachstum in einer dynamischen Region. Zum Einsatz kommt die neue Boeing 787-9, eines der modernsten und effizientesten Flugzeuge der Lufthansa-Flotte, mit 287 Sitzplätzen in drei Klassen und der neuen Allegris-Kabine – ebenso wie ab März auf Flügen von ab Frankfurt nach Chennai (Indien).

Ab München sind die neuen „Allegris-Ziele“: ab Ende Oktober nach Singapur, nach Washington (USA) im März 2027 sowie Kapstadt (Südafrika).

Darüber hinaus wird Lufthansa im Winter auf einigen, stark nachgefragten Übersee-Strecken die wöchentlichen Frequenzen erhöhen: So auf den Verbindungen von Frankfurt nach Rio de Janeiro (Brasilien), San José (Costa Rica), Bogotá (Kolumbien), Lagos (Nigeria) und Hyderabad (Indien) sowie von München nach São Paulo (Brasilien), Mexiko City, Johannesburg (Südafrika) und Washington (USA).

Neu bei SWISS

SWISS baut ihr Angebot im Winterflugplan 2026/27 weiter aus und nimmt mit Bengaluru (Indien) erstmals eine Destination im Süden Indiens in ihr Streckennetz auf. Gleichzeitig bringt SWISS das neue Langstreckenerlebnis SWISS Senses mit dem Airbus A350 im Winter nach Johannesburg (Südafrika) und Shanghai (China).

Neu bei ITA Airways

ITA Airways wird für die Wintersaison 2026/27 eine neue saisonale Direktverbindung von Rom-Fiumicino nach Santo Domingo (Dominikanische Republik) einrichten. Damit bedient die Airline erstmals den mittelamerikanischen Markt und baut ihr Streckennetz auf dem Kontinent weiter aus. Der kommende Winterflugplan von ITA Airways wird dazu noch durch zwei neue Strecken ergänzt, die bereits in der aktuellen Sommersaison eingeführt wurden: die Verbindungen Rom-Fiumicino–Houston (USA) und Rom-Fiumicino–London Heathrow (Großbritannien).

Neu bei Brussels Airlines

Am 3. Juni nimmt Brussels Airlines eine neue Verbindung zwischen Brüssel und Kilimanjaro (Tansania) auf. Diese Strecke war ursprünglich nur als Sommerverbindung geplant, aufgrund der starken Nachfrage wird Brussels Airlines die Flüge im Winter fortsetzen. Zwischen 28. Oktober und 16. Dezember fliegt die Airline einmal wöchentlich nach Kilimanjaro und zwischen 19. Dezember und 21. Februar sind zwei wöchentliche Flüge geplant.

Neu bei Discover Airlines

Discover Airlines erweitert ab Winter 2026/27 ihr Angebot um zwei neue Destinationen in Marokko. Ab Ende Oktober verbindet der Ferienflieger Frankfurt mit der Küstenstadt Agadir und bietet ab München die einzige Direktverbindung in die traditionsreiche Königsstadt Fès im Nordosten des Landes. Darüber hinaus setzt die Airline den erfolgreichen Ausbau ihres Nordics-Angebots fort und nimmt im Winterflugplan erstmals Flüge nach Ivalo in Finnisch-Lappland auf. Von Mitte Dezember bis Mitte April verbindet der Ferienflieger München einmal wöchentlich direkt mit der nördlichsten Region Finnlands.

Neu bei Edelweiss

Aufgrund der starken Nachfrage für Flüge nach Skandinavien, wird Edelweiss ihr Angebot nach Finnland und Norwegen nochmal ausbauen. Zudem wird die Saison nach Luleå (Schwedisch Lappland), das letztes Jahr neu aufgenommen worden war, verlängert. In alle drei Länder sind weitere Flüge in Planung, die in den kommenden Wochen publiziert werden. Darüber hinaus werden aufgrund der Nachfrage die Kapazitäten auf die Kanaren, nach Faro, Bilbao und Sevilla sowie nach Mallorca erhöht.

Neu bei Eurowings

Eurowings, Deutschlands größte Ferienfluggesellschaft baut das Angebot im Winterflugplan 2026/27 gezielt auf nachfragestarken Europa-Strecken aus. Ab Berlin stärkt die Airline der Lufthansa Group als Marktführerin am deutschen Hauptstadtflughafen insbesondere das Angebot zu europäischen Metropolen und nordischen Winterzielen. Neu im Winterprogramm ist unter anderem die Verbindung ab Berlin nach Kuusamo in Finnisch-Lappland. Zudem erhöht Eurowings die Frequenzen auf den bestehenden Verbindungen nach Rovaniemi und Kittilä (beide Finnland). Darüber hinaus setzt Eurowings den Ausbau des „Hauptstadtexpress“ ab Berlin fort: Die Verbindung nach Rom startet erstmals zum 2. November und London-Heathrow (Großbritannien) wird auch im Winter angeboten. Ab Düsseldorf erweitert Eurowings das Angebot über die Sommersaison hinaus und bietet die Verbindungen nach Madrid (Spanien) künftig ganzjährig an.

Alle Ziele im Winterflugplan 2026/27 sind ab sofort buchbar.

(red BBG / LH)