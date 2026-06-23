EL AL launcht EL AL Travel – eine neue Reiseplattform

Über die neue Reiseplattform können EL AL-Kunden Hotels außerhalb Israels buchen, Punkte für Hotelbuchungen einlösen und mit jedem Kauf Matmid-Punkte und Diamonds sammeln. Die neue Plattform ist Teil einer umfassenderen Initiative, die EL AL-Kunden während ihrer gesamten Reise begleiten soll – vom Flug über die Unterkunft bis hin – schon bald – zu Attraktionen rund um die Welt.

EL AL bringt mit EL AL Travel eine neue digitale Plattform auf der EL AL-Website zur Buchung von Hotels außerhalb Israels auf den Markt. Dies markiert den ersten Schritt einer umfassenden strategischen Initiative zur Entwicklung neuer Wachstumstreiber und zur Begleitung der Kunden durch jede Phase ihres Urlaubs. Die neue Plattform erweitert das Reiseerlebnis über den eigentlichen Flug hinaus und bietet ein vollständiges Leistungsangebot – darunter Hotelbuchungen zu attraktiven Preisen mit der Möglichkeit, Matmid-Punkte einzulösen, sowie das Sammeln von Matmid-Punkten und Diamonds bei jeder Buchung.

Die Plattform ist Teil der EL AL-Website und der mobilen App und ermöglicht Hotelbuchungen über eine einfache, benutzerfreundliche Oberfläche. Sie bietet Zugriff auf rund 1,5 Millionen Hotels weltweit. Künftig wird EL AL zudem die Möglichkeit anbieten, Attraktionen zu buchen – sodass Kunden alle Bestandteile ihres Urlaubs an einem Ort planen und buchen können: von Flügen und Hotels bis hin zu Aktivitäten, Shows, Sportveranstaltungen, Touren und Sehenswürdigkeiten am Reiseziel.

Mit dem Start der Plattform erweitern sich die Möglichkeiten zum Punktesammeln für Mitglieder des Matmid-Vielfliegerprogramms und Inhaber der FLY CARD erheblich – nun auch im Bereich Hotelbuchungen außerhalb Israels. Ab heute können Mitglieder Matmid-Punkte und Diamonds sammeln und Punkte für Hotelaufenthalte weltweit einlösen. Die Buchung eines Hotels über EL AL Travel ist damit nicht nur einfach und bequem, sondern auch lohnender und attraktiver.

Zum Start von EL AL Travel bietet EL AL eine besondere Promotion für Mitglieder des Matmid-Vielfliegerprogramms, die eine FLY CARD von Isracard besitzen. Kunden, die bis Ende August 2026 über die neue Plattform ein Hotel für Aufenthalte bis Ende Juni 2027 buchen, erhalten 10.000 Matmid-Punkte geschenkt.

Der Launch von EL AL Travel wird durch eine groß angelegte Kampagne über Online- und Offline-Kanäle begleitet, mit dem Markenbotschafter des Unternehmens, Hanan Ben Ari, sowie Amos Tamam, der sich der Kampagne angeschlossen hat. Die Kampagne soll die erweiterten Möglichkeiten zum Sammeln und Einlösen von Punkten in der Reisewelt hervorheben und die erste Phase einer umfassenderen Initiative vorstellen, die das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln möchte.

Levy Halevy, CEO von EL AL: „Der Start der Plattform EL AL Travel ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der langfristigen strategischen Planung des Unternehmens, die auf die Entwicklung neuer Wachstumstreiber und die Erweiterung des Angebots für unsere Kunden ausgerichtet ist. Die neue Plattform ermöglicht es Kunden, ihren gesamten Urlaub an einem Ort zu buchen, und gibt Mitgliedern des Matmid-Vielfliegerprogramms sowie FLY CARD-Inhabern die Möglichkeit, Matmid-Punkte und Diamonds über alle Reisebestandteile hinweg zu sammeln und einzulösen – vom Flug über das Hotel bis hin, schon bald, zu Attraktionen – und dabei ein vollständiges und lohnendes Reiseerlebnis zu genießen."

(red TT / LY)