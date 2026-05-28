EL AL Israel Airlines veröffentlicht Finanzergebnisse für das Q1 2026

EL AL schloss ein herausforderndes Quartal ab. Dieses war geprägt vom Konflikt mit dem Iran und dessen erheblichen Auswirkungen auf den Betrieb des Flughafens Ben Gurion über rund 40 Tage, von höheren Treibstoffpreisen sowie der Aufwertung des Schekels gegenüber dem US-Dollar. Seit Mitte April, als der Flughafen Ben Gurion schrittweise zum Normalbetrieb zurückkehrte, verzeichnete das Unternehmen eine starke Nachfrage nach seinen Flügen. Vor der bevorstehenden Sommersaison hat die Buchungsdynamik deutlich an Fahrt aufgenommen.

Trotz des sich verändernden Betriebsumfelds und der anhaltenden Unsicherheit infolge des Konflikts mit dem Iran setzte EL AL die Umsetzung seines langfristigen strategischen Plans fort. Dies umfasste die Durchführung des Flottenerneuerungs- und -Erweiterungsprogramms, um sich auf die Erholung des Luftfahrtmarktes und das erwartete langfristige Nachfragewachstum vorzubereiten, sowie kontinuierliche Investitionen in das Kundenerlebnis.

Im Rahmen dieser Strategie übte EL AL Optionen zum Kauf von sechs weiteren Boeing-Dreamliner-Flugzeugen aus, darunter vier, die auf die Variante Boeing 787-10 aufgewertet wurden – das größte und modernste Modell der Dreamliner-Familie. Zudem erweiterte das Unternehmen seine Vereinbarung mit Boeing und sicherte sich Optionen für den künftigen Erwerb von sechs weiteren Flugzeugen. Die Leistung des Unternehmens im Laufe des Quartals bewies einmal mehr seine Fähigkeit, komplexe Krisenbedingungen zu bewältigen und gleichzeitig einen wesentlichen Service für Kunden und die israelische Bevölkerung in einem nationalen Notstand bereitzustellen. Zur Unterstützung dieser Bemühungen nahm EL AL sowohl während des Konflikts als auch in der Zeit danach laufende operative, kommerzielle und finanzielle Anpassungen vor.

Im ersten Quartal unterzeichnete das Management zudem langfristige Vereinbarungen mit der Unternehmensgewerkschaft und dem Pilotenausschuss. Dadurch wurde die operative und finanzielle Widerstandsfähigkeit von EL AL gestärkt.

Darüber hinaus schloss das Unternehmen kürzlich im Rahmen seines Vielfliegerprogramms eine neue 10-Jahres-Vereinbarung mit Isracard ab. Diese überträgt die Fly-Card-Aktivitäten auf Isracard und wird voraussichtlich rund 1 Milliarde NIS zur finanziellen Stabilität der Gruppe über die Laufzeit beitragen.

Für die Sommersaison kündigte EL AL zudem die Aufnahme von zehn neuen Zielen sowie ein erweitertes Angebot auf bestehenden Strecken an, um der erwarteten Nachfrage gerecht zu werden.

EL-AL-CEO Levy Halevy erklärte: „Die Ergebnisse des ersten Quartals demonstrieren einmal mehr die strategische und finanzielle Widerstandsfähigkeit von EL AL. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, selbst die komplexesten Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Dank unserer starken Finanzlage und erheblichen Barreserven konnten wir verantwortungsvoll und stabil agieren und unsere uneingeschränkte Verpflichtung gegenüber unseren Kunden aufrechterhalten. Trotz der Auswirkungen der Operation ‚Roaring Lion‘ zeigt die Fluggesellschaft bereits eine rasche Erholung und positive Dynamik. Wir sind uns der Sensibilität dieser Zeit sehr bewusst und setzen die Umsetzung unserer langfristigen Wachstumspläne entschlossen fort, um die anhaltende Widerstandsfähigkeit von EL AL für die kommenden Jahre zu sichern. Das Management von EL AL ist sowohl im normalen Betrieb als auch in Krisenzeiten einer disziplinierten und verantwortungsvollen Führung verpflichtet, geleitet von einem tiefen Verantwortungsgefühl gegenüber unseren Passagieren und der israelischen Bevölkerung insgesamt. Der außergewöhnliche Einsatz der EL AL-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter während dieses Zeitraums hat es uns ermöglicht, die lebenswichtige Luftbrücke Israels zur Welt aufrechtzuerhalten. Ich danke ihnen für ihr Engagement. Wir konzentrieren uns nun auf den weiteren Weg und sind vollständig auf den erhöhten Sommerflugplan vorbereitet, mit dem Ziel, unseren Kundinnen und Kunden den höchsten Servicestandard zu bieten.”

Gil Feldman, CFO von EL AL, erklärte: „Das Jahr begann mit zwei Monaten starker Leistung, geprägt durch hohe Auslastungsquoten im gesamten Streckennetz des Unternehmens. Die Militäroperation, deren geschätzte Auswirkungen nach Steuern sich auf rund 145 Millionen US-Dollar belaufen – einschließlich rund 90 Millionen US-Dollar im ersten Quartal und weiterer rund 55 Millionen US-Dollar im April – führte zu einem Nettoverlust im ersten Quartal von rund 67 Millionen US-Dollar. Anfang Mai war das Unternehmen zum Vollbetrieb zurückgekehrt und verzeichnete eine starke Nachfrage nach seinen Flügen, was sich in einem Vorausbuchungsbestand von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar Ende April widerspiegelt. Die wirksame Absicherungsstrategie des Unternehmens half, einen Teil der Auswirkungen steigender Treibstoffpreise abzumildern – eine Herausforderung, von der die globale Luftfahrtbranche insgesamt betroffen ist. Wir bleiben auf die Umsetzung unseres strategischen Plans fokussiert, mit dem Ziel, die Stärke und finanzielle Stabilität des Unternehmens zu erhalten und gleichzeitig nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen.“

Die wichtigsten Ergebnisse des Q1 2026 im Überblick

Die finanziellen Auswirkungen der Operation „Roaring Lion” auf den Betrieb des Unternehmens werden auf einen Verlust nach Steuern von rund 145 Millionen US-Dollar geschätzt, davon rund 90 Millionen US-Dollar im ersten und rund 55 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. Die Auswirkungen auf das Ergebnis spiegeln einen geschätzten direkten potenziellen Verlust von rund 4 Millionen US-Dollar pro Tag (vor Steuern) wider. Hinzu kommen Rückstellungen im Rahmen des israelischen Luftfahrtdienstleistungsgesetzes, einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Operation sowie entgangene Gewinne.

der Operation „Roaring Lion” auf den Betrieb des Unternehmens werden auf einen Verlust nach Steuern von rund 145 Millionen US-Dollar geschätzt, davon rund 90 Millionen US-Dollar im ersten und rund 55 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. Die Auswirkungen auf das Ergebnis spiegeln einen geschätzten direkten potenziellen Verlust von rund 4 Millionen US-Dollar pro Tag (vor Steuern) wider. Hinzu kommen Rückstellungen im Rahmen des israelischen Luftfahrtdienstleistungsgesetzes, einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Operation sowie entgangene Gewinne. Die Erlöse beliefen sich im ersten Quartal auf rund 562 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von rund 27 % gegenüber dem Vorjahresquartal mit rund 774 Millionen US-Dollar entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf den weitgehend eingestellten Flugbetrieb im März infolge der Operation Roaring Lion zurückzuführen.

beliefen sich im ersten Quartal auf rund 562 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von rund 27 % gegenüber dem Vorjahresquartal mit rund 774 Millionen US-Dollar entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf den weitgehend eingestellten Flugbetrieb im März infolge der Operation Roaring Lion zurückzuführen. Die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) sanken im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 20 %, hauptsächlich bedingt durch die Einstellung des Flugbetriebs im März im Zuge der Operation „Roaring Lion”.

sanken im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 20 %, hauptsächlich bedingt durch die Einstellung des Flugbetriebs im März im Zuge der Operation „Roaring Lion”. Der Auslastungsfaktor (LF) betrug im aktuellen Quartal rund 83 %, verglichen mit rund 94 % im Vorjahresquartal, als die Auslastung außergewöhnlich hoch war. Zwar lag der Auslastungsfaktor des aktuellen Quartals über den typischen Niveaus vor dem Krieg, im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal war er jedoch niedriger. Dies ist zum Teil auf die Auswirkungen der Operation und der Rettungsflüge zurückzuführen, die aufgrund von Sicherheitsauflagen mit deutlich niedrigeren Auslastungsquoten betrieben wurden.

betrug im aktuellen Quartal rund 83 %, verglichen mit rund 94 % im Vorjahresquartal, als die Auslastung außergewöhnlich hoch war. Zwar lag der Auslastungsfaktor des aktuellen Quartals über den typischen Niveaus vor dem Krieg, im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal war er jedoch niedriger. Dies ist zum Teil auf die Auswirkungen der Operation und der Rettungsflüge zurückzuführen, die aufgrund von Sicherheitsauflagen mit deutlich niedrigeren Auslastungsquoten betrieben wurden. Der Erlös pro angebotenem Sitzplatzkilometer (RASK) betrug im Quartal rund 8,84 Cent und lag damit rund 14 % unter dem Wert des Vorjahresquartals. Dies ist hauptsächlich auf den niedrigeren Auslastungsfaktor zurückzuführen.

betrug im Quartal rund 8,84 Cent und lag damit rund 14 % unter dem Wert des Vorjahresquartals. Dies ist hauptsächlich auf den niedrigeren Auslastungsfaktor zurückzuführen. Der Auftragsbestand , der auf abgegrenzten Erlösen aus Ticketverkäufen und Gutscheinen basiert, belief sich zum Ende des ersten Quartals auf rund 1,0 Milliarden US-Dollar und zum Ende April auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar.

, der auf abgegrenzten Erlösen aus Ticketverkäufen und Gutscheinen basiert, belief sich zum Ende des ersten Quartals auf rund 1,0 Milliarden US-Dollar und zum Ende April auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Das EBITDAR belief sich im Quartal auf rund 16 Millionen US-Dollar, verglichen mit rund 213 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Einstellung des Betriebs infolge der „Operation Roaring Lion” sowie auf Wechselkursauswirkungen und höhere Treibstoffpreise zurückzuführen.

belief sich im Quartal auf rund 16 Millionen US-Dollar, verglichen mit rund 213 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Einstellung des Betriebs infolge der „Operation Roaring Lion” sowie auf Wechselkursauswirkungen und höhere Treibstoffpreise zurückzuführen. Der Nettofinanzierungsaufwand belief sich im Quartal auf rund 10 Millionen US-Dollar und lag damit rund 4 Millionen US-Dollar höher als im Vorjahresquartal. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf niedrigere Finanzierungserträge zurückzuführen.

belief sich im Quartal auf rund 10 Millionen US-Dollar und lag damit rund 4 Millionen US-Dollar höher als im Vorjahresquartal. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf niedrigere Finanzierungserträge zurückzuführen. Der Nettoverlust für das erste Quartal betrug rund 67 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von rund 96 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Dies ist hauptsächlich auf den Rückgang des Betriebsgewinns zurückzuführen.

für das erste Quartal betrug rund 67 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von rund 96 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Dies ist hauptsächlich auf den Rückgang des Betriebsgewinns zurückzuführen. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im aktuellen Quartal auf rund 233 Millionen US-Dollar, verglichen mit rund 352 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

belief sich im aktuellen Quartal auf rund 233 Millionen US-Dollar, verglichen mit rund 352 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Eigenkapital belief sich zum 31. März 2026 auf rund 1.011 Millionen US-Dollar, verglichen mit rund 1.048 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2025. Dies spiegelt hauptsächlich den im Berichtszeitraum erfassten Nettoverlust wider.

belief sich zum 31. März 2026 auf rund 1.011 Millionen US-Dollar, verglichen mit rund 1.048 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2025. Dies spiegelt hauptsächlich den im Berichtszeitraum erfassten Nettoverlust wider. Die Bruttofinanzverbindlichkeiten beliefen sich zum 31. März 2026 auf rund 1.171 Millionen US-Dollar. Die verfügbaren liquiden Mittel beliefen sich auf rund 1,9 Milliarden US-Dollar, was einer Netto-Liquiditätsposition von rund 734 Millionen US-Dollar (Barmittel abzüglich Schulden) entspricht.

beliefen sich zum 31. März 2026 auf rund 1.171 Millionen US-Dollar. Die verfügbaren liquiden Mittel beliefen sich auf rund 1,9 Milliarden US-Dollar, was einer Netto-Liquiditätsposition von rund 734 Millionen US-Dollar (Barmittel abzüglich Schulden) entspricht. Die Zahl der Mitglieder des Vielfliegerprogramms belief sich zum 31. März 2026 auf rund 3,6 Millionen, was einem Anstieg von rund 270.000 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Anzahl der Mitglieder mit einer co-gebrandeten EL AL Fly Card Kreditkarte stieg um rund 60.000 auf rund 528.000 Karteninhaber. Identifizierte Käufe von Mitgliedern des Treueprogramms machten im Jahr 2025 rund 57 % der Gesamtkäufe aus, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.

(red BS / LY)