EL AL Israel Airlines führt Starlink Internet an Bord ein

EL AL wird Starlink-Internetsysteme in seinen Flugzeugen installieren und damit das Bord-Erlebnis erheblich verbessern. Den Kunden wird ein kostenloser Service angeboten, vorbehaltlich der geltenden Bedingungen, teilte die Airline mit.

EL AL gibt eine bahnbrechende strategische Vereinbarung mit Starlink bekannt. In deren Rahmen wird ab 2027 in allen Flugzeugen der Fluggesellschaft Highspeed-Internet eingeführt. Der Service wird den Kundinnen und Kunden vorbehaltlich bestimmter Bedingungen kostenlos angeboten. Mit dieser Initiative reiht sich EL AL in die Riege der weltweit führenden und innovativsten Fluggesellschaften ein und bietet ein erstklassiges Flugerlebnis, das den höchsten internationalen Standards entspricht.

Starlink betreibt die modernste Satellitenkonstellation weltweit und nutzt Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn, um Breitband-Internet bereitzustellen. Dieses ermöglicht Streaming während des Fluges, Remote-Arbeit, digitale Dienste und vieles mehr. EL-AL-Kunden können während des gesamten Fluges ununterbrochen online bleiben und so auch in der Luft ein Interneterlebnis wie zu Hause genießen.

Das Starlink-System ermöglicht es Hunderten von Kunden, sich gleichzeitig zu verbinden – selbst auf Langstreckenflügen. EL AL ermöglicht seinen Kunden durch diesen fortschrittlichen Service, nahtlos mit Familie, Arbeit und der Welt da draußen in Verbindung zu bleiben.

Levy Halevy, CEO von EL AL, sagt: „Wir investieren weiterhin in die Verbesserung des Flugerlebnisses und die Bereitstellung modernster Produkte für unsere Kunden. Die Integration der Starlink-Technologie in die Flugzeuge von EL AL stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar. Sie ermöglicht es unseren Kunden, während des Fluges in Verbindung zu bleiben, Live-Streaming zu genießen und nahtlos und ohne Unterbrechung weiterzuarbeiten und zu kommunizieren. Dieser strategische Schritt spiegelt unser Engagement wider, ein erstklassiges Flugerlebnis zu bieten, das den höchsten internationalen Luftfahrtstandards entspricht.“

(red BFB / LY via PM)