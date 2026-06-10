eSIM am BER jetzt direkt buchbar

Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) erweitert sein digitales Serviceangebot: Ab sofort können Passagiere über die Kanäle des Flughafens unkompliziert eine eSIM für ihre Auslandsreise buchen. Gemeinsam mit dem weltweit führenden eSIM-Anbieter Airalo wird die mobile Internetnutzung im Nicht-EU-Ausland deutlich einfacher.

Die Buchung ist nahtlos in die Planung des Passagiers integriert – gebucht werden kann die eSIM bereits vor Beginn der Reise über die BER-Website oder in der BER App. Reisende können ihre eSIM in wenigen Schritten aktivieren und sind direkt nach der Landung online, ohne SIM-Karten-Wechsel oder Roamingkosten. Über die Website des BER und in der BER App erhalten Nutzende einen Preisvorteil von 10 Prozent auf Airalo eSIMs mit dem Rabattcode BER.

(red HGS / BER)