Eurowings-Winterflugplan 2026/27: neue Direktverbindungen ab fünf deutschen Flughäfen

Von Berlin und Hamburg geht es künftig direkt nach Jerez de la Frontera (XRY). Köln/Bonn erhält zwei neue Verbindungen: nach Klagenfurt (KLU) und nach Pristina (PRN). Ab Stuttgart nimmt Eurowings neu Kairo (CAI) in den Winterflugplan auf – mit zwei wöchentlichen Flügen. Zusätzlich zu Stuttgart verbindet Eurowings ab November auch Hannover direkt mit der ägyptischen Metropole. Ebenfalls ab Hannover kommt mit Alicante (ALC) eine weitere neue Strecke im Winterflugplan hinzu. Weitere Details zum Winterflugplan 2026/27 wird Eurowings in den kommenden Wochen fortlaufend bekannt geben.

Last-Minute-Trend treibt Sommergeschäft bei Eurowings Holidays

Eurowings Holidays verzeichnet seit Mitte Mai einen deutlichen Buchungsanstieg: Gegenüber dem Vorjahr liegen die Pauschalreisebuchungen rund 70 Prozent höher, im Juni wächst der Umsatz über alle Destinationen hinweg um mehr als 80 Prozent. Auffällig ist dabei die Verschiebung zur Kurzfristbuchung – mehr als die Hälfte aller Reisen im Mai und Juni wurde weniger als 42 Tage vor Abflug gebucht, der Anteil der „Super-Last-Minute"-Buchungen unter sieben Tagen vor Abflug stieg von sieben Prozent im Mai 2025 auf 16 Prozent im Mai 2026. Top-Ziele bleiben Mallorca und Griechenland, wo sich die Buchungen in Spitzenwochen mehr als verdoppelt haben. Im aktuellen Programm finden sich für Mallorca etwa einwöchige Vier-Sterne-Pauschalen mit Frühstück ab 599 Euro pro Person für Abreisen bis Mitte Juli sowie ein Familienangebot für zwei Erwachsene und ein Kind (vier Sterne, All Inclusive) ab 1.899 Euro pro Buchung.

Markenauftritt: Eurowings präsentiert neues Corporate Design

Eurowings hat ihren Markenauftritt überarbeitet und übersetzt damit die Positionierung als europäische Value-Airline konsequenter in die visuelle Kommunikation. Im Zentrum steht die bekannte Wings-Bildmarke, die künftig stärker als eigenständiges Gestaltungselement eingesetzt wird – ergänzt um eine eigens entwickelte Hausschrift „Eurowings Type", ein reduziertes Logo sowie ein dynamischeres Farbkonzept rund um das prägende Eurowings Burgundy. Das vereinfachte Designsystem ist auf digitale Anwendungen wie Website und App ausgelegt und integriert barrierefreie Gestaltungsprinzipien. Der Roll-out erfolgt schrittweise an allen Kontaktpunkten – von der Website über den Flughafen bis an Bord der Flugzeuge.

(red / EW)