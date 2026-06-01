Zwischen Kabine und Laufsteg: Eurowings Flugbegleiterin ist „Germany’s Next Topmodel 2026“

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Eurowings als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Von der Kabine auf den Catwalk – und direkt ins Rampenlicht: Aurélie Carina, Flugbegleiterin bei Eurowings, hat das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ gewonnen. Die 22-Jährige aus Pulheim bei Köln begeisterte Jury und Publikum gleichermaßen mit ihrer Ausstrahlung, Professionalität und authentischen Persönlichkeit – und schreibt damit eine ganz besondere Erfolgsgeschichte über den Wolken.

„Ich bin ein ganz normales Mädchen, wie jedes andere auch – und auf einmal kennt mich jeder und will ein Foto mit mir. Das ist total verrückt“, sagt Aurélie. Besonders surreal sei für sie der Moment, wenn Gäste sie an Bord erkennen. „Ich weiß nicht, wann ich mich daran gewöhnen werde. Der Titelgewinn wird für immer ein besonderer Moment für mich sein.“

Seit mehreren Jahren ist Aurélie, die brasilianische Wurzeln hat, Teil der Eurowings-Crew. Kollegen beschreiben sie als herzlich, offen und voller positiver Energie – Eigenschaften, die nun auch die Fashion-Welt an ihr entdeckt hat. Schon vor ihrer TV-Karriere stand die Rheinländerin als Cheerleaderin auf großen Bühnen, liebte den Sport und den Austausch mit Menschen. Dass sich der Alltag in der Kabine und das Leben auf dem Laufsteg überraschend ähneln, erlebt Aurélie regelmäßig: “Beides ist kein Nine-to-Five-Job. Man begegnet ständig neuen Menschen, arbeitet als Team und muss in jeder Situation Präsenz, Empathie und Professionalität zeigen. Genau das verbindet den Job als Flugbegleiterin mit dem eines Models.“

Auch Eurowings CEO Max Kownatzki zeigt sich begeistert vom Erfolg der Kollegin: „Aurélie verkörpert auf besondere Weise, wofür Eurowings steht: Sie begeistert Menschen mit ihrer natürlichen, nahbaren Art und ganz viel positiver Energie. Sie zeigt damit auch, wie viel Persönlichkeit und Talent in unseren Crews steckt. Natürlich freut sich die gesamte Eurowings-Familie über die Auszeichnung. Wir sind stolz auf Dich, Aurélie!“

(red SG / EW)